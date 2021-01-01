Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın bonservis ücretini belirledi

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki oyuncuyu serbest kalma maddesi olan 20 milyon eurodan aşağıya bırakmayacak.

Hem Fenerbahçe'de hem de A Milli Futbol Takımı'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan, transferin de gündemi haline geldi.

Sarı-lacivertliler, Letonya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında İngiltere Premier Lig'de forma giymek istediğini vurgulayan 26 yaşındaki orta sahanın fiyatını belirledi. F

Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, 20 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Ozan Tufan'ı bu rakamın altında bir ücrete vermeyi kesinlikle düşünmüyor.

Buna göre Ozan Tufan'ın transfer etmek isteyen kulüpler, 20 milyon euroyu gözden çıkarmak zorunda.

Ne söylenmişti?

26 yaşındaki futbolcu, 3-3 sona eren Türkiye - Letonya karşılaşması öncesi kariyer hedefiyle ilgili şu yorumu yaptı:

"Tabii ki her futbolcunun hayali gibi benimki de yurt dışında kendimi gösterebilmek, oralarda ülkemi temsil edebilmek."

"Oynamak istediğim lig İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir."

Ozan Tufan'a hangi kulüpler talip?

Milli oyuncu ile İngiltere Premier Lig'den iki takım ilgileniyor. Bunlardan biri, Roy Hodgson'ın çalıştırdığı Crystal Palace, diğeri ise Okay Yokuşlu'nun da kiralık olarak forma giydiği West Bromwich Albion.

West Bromwich Albion'ın küme düşme ihtimali bir hayli fazla olduğu için bu transferin gerçekleşme ihtimali oldukça düşük fakat Crystal Palace, eğer sezon sonunda 20 milyon euroyu gözden çıkarırsa Ozan'ı renklerine bağlayabilir.

Editör yorumu

Türk oyuncuların son dönemde Avrupa'daki sayılarının artması, yurt dışındaki takımların ülkeye bakış açısını değiştirdi.

Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'nin savunma lideri haline gelmesi, Ozan Kabak'ın Liverpool'a kısa sürede uyum sağlaması, Okay Yokuşlu'nun West Bromwich Albion'da sergilediği performans oldukça mühim.

Keza Mehmet Zeki Çelik, Lille'de tam bir istikrar abidesi. Bunun yanında her ne kadar performanslarında dalgalanmalar olsa da Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı da Lille'de şu ana kadar iyi bir performans sergiledi. Juventus'ta Merih Demiral'ın performansı da ortada.

Sonuç olarak, özellikle beş büyük ligdeki kulüpler Türkiye'yi artık daha güvenilir bir pazar olarak görüyor.