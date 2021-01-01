Ozan Kabak yarışına Crystal Palace da katıldı
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Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'ın talipleri artıyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; Manchester United, Leicester City, Leipzig gibi kulüplerin peşinde olduğu Ozan Kabak için Crystal Palace da devreye girdi.
Crystal Palace'da James Tomkins ve Mamadou Sakho'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. İngiliz ekibi iki oyuncunun da sezon sonunda takımdan ayrılmasını bekliyor.
Scott Dann'ın 33 ve Gary Cahill'in de 35 yaşında olması sebebiyle Palace, 20 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katarak defans hattını güvence altına almak istiyor.
Schalke 04 ise Ozan Kabak için yaklaşık olarak 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.