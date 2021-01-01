Ozan Kabak: Virgil van Dijk ile oynamak rüya gibi

Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak, Hollandalı savunmacıyla birlikte oynamayı sabırsızlıkla bekliyor.

Schalke 04'ten Liverpool'a sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak, beIN Sports' a telefon ile bağlanarak açıklamalarda bulundu.



Liverpool formasıyla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirten genç stoper, "Öncelikle çok gururluyum, çok mutluyum. Orada inşallah ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Çok uzun yoldan geldim. Çok çalıştık. İnşallah bunun karşılığını alacağız. Elimden geleni yapacağım" dedi.



Formayı giymek için sabırsızlandığını dile getiren Kabak, "Şu anda çok heyecanlıyım. Kafamdaki tek şey bir an önce antrenmanlara, maçlara çıkmak, hocamla tanışmak. Şu anda bunları söylerken bile heyecanlandım" diye konuştu.

"David Wagner ile çok iyi bir diyalogum vardı"

Millî futbolcu, Schalke'deki eski antrenörü David Wagner'in Jürgen Klopp'a kendisi hakkında olumlu referans verdiğinin hatırlatılması üzerine, "David Wagner'le çok iyi bir diyalogum vardı. 1.5 sene birlikte çalıştık. Klopp'a benim hakkınmda çok güzel şeyler söylemiş. Bugün de aradım, konuştuk ve hasret giderdik" yorumunda bulundu.



Liverpool'un dünyaca ünlü stoperi Virgil van Dijk ile birlikte oynayacağı için çok mutlu olduğunu da belirten Ozan, "Van Dijk bence dünyanın en iyisi. Benim bir zamanlar idolümdü. Hâlâ çok beğenerek takip ediyorum. Onunla birlikte aynı formayı giymek, tandem oluşturmak benim için rüya gibi bir şey. Birlikte oynarsak birbirimize uyacağımızı düşünüyorum" dedi.