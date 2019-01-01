Ozan Kabak, Schalke 04'te!
Schalke 04, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Milli oyuncu beş yıl boyunca Bundesliga ekibinin formasını terletecek.
2018-19 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, takımının küme düşmesi sonrasında transferin gözdesi olmuştu.
Serie A devi Milan'ın transferi için büyük uğraş verdiği genç yıldız, Schalke 04'ün teklifini kabul etti.
Schalke, Stuttgart'ın ligden düşmesiyle Ozan'ın sözleşmesinde aktif hale gelen 15 milyon euro'luk satın alma bedelini ödedi ve transferi gerçekleştirdi.
Yılın çaylağı seçilmişti
Ozan Kabak Bundesliga'ya gelir gelmez müthiş bir çıkış ortaya koydu. 19 yaşındaki oyuncu, ligde ilk sezonunu geçiren oyuncular için yapılan oylamanın ardından Mart ayında 'Ayın Çaylağı' seçilirken, sezon sonunda da 'Yılın Çaylağı' ödülüne layık görüldü.
7,6 - Bundesliga'nın 2018/19 sezonunda maç başına Ozan Kabak'tan (7,6) daha fazla ikili mücadele kazanan tek stoper Willy Orban'dı (8). Transfer? pic.twitter.com/uDrU2U4rYb? OptaCan (@OptaCan) 19 Haziran 2019