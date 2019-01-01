Ozan Kabak, Schalke 04'te!

Stuttgart ile yollarını ayıran Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu.

04, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Milli oyuncu beş yıl boyunca ekibinin formasını terletecek.

2018-19 sezonunun devre arasında 'dan 'a transfer olan Ozan Kabak, takımının küme düşmesi sonrasında transferin gözdesi olmuştu.

devi 'ın transferi için büyük uğraş verdiği genç yıldız, Schalke 04'ün teklifini kabul etti.

Schalke, Stuttgart'ın ligden düşmesiyle Ozan'ın sözleşmesinde aktif hale gelen 15 milyon euro'luk satın alma bedelini ödedi ve transferi gerçekleştirdi.

Yılın çaylağı seçilmişti

Ozan Kabak Bundesliga'ya gelir gelmez müthiş bir çıkış ortaya koydu. 19 yaşındaki oyuncu, ligde ilk sezonunu geçiren oyuncular için yapılan oylamanın ardından Mart ayında 'Ayın Çaylağı' seçilirken, sezon sonunda da 'Yılın Çaylağı' ödülüne layık görüldü.