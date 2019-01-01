Ozan Kabak Schalke 04'e imza atmak üzere
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, takımının küme düşmesi nedeniyle transferin gözdesi haline gelmişti.
Bild'in haberine göre Türkiye Milli oyuncu yeni sezonda Schalke 04 forması giymek istiyor.
>>> Galatasaray'ın transfer edebileceği bonservisi elinde oyuncular
Menajerinin Milan'la da görüşmesine ve Bayern Münih'in de Ozan'a talip olmasına karşın genç oyuncu Alman devindeki belirsizliğin çözülmesini beklemek istemiyor. Bayern'de Boateng'in geleceğinin belirsiz olması nedeniyle Ozan Kabak, Schalke 04'te karar kıldı.
Ozan'ın tercihinde geçtiğimiz yıl Stuttgart'ta görev yapan ve bu sezon Schalke 04'e giden sportif direktör Michael Reschke'nin etkili olduğu da ifade edildi.
Schalke, Ozan kabak için Stuttgart'a oyuncunun satın alma opsiyonu olan 15 milyon euro ödeyecek.