Ozan Kabak Schalke 04'e imza atmak üzere

Stuttgart ile yollarını ayıracak olan Ozan Kabak, Bayern Münih'teki belirsizlik nedeniyle Schalke 04'ü seçti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'dan 'a transfer olan Ozan Kabak, takımının küme düşmesi nedeniyle transferin gözdesi haline gelmişti.

Bild'in haberine göre Milli oyuncu yeni sezonda 04 forması giymek istiyor.

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Menajerinin 'la da görüşmesine ve 'in de Ozan'a talip olmasına karşın genç oyuncu Alman devindeki belirsizliğin çözülmesini beklemek istemiyor. Bayern'de Boateng'in geleceğinin belirsiz olması nedeniyle Ozan Kabak, Schalke 04'te karar kıldı.

Ozan'ın tercihinde geçtiğimiz yıl Stuttgart'ta görev yapan ve bu sezon Schalke 04'e giden sportif direktör Michael Reschke'nin etkili olduğu da ifade edildi.

Schalke, Ozan kabak için Stuttgart'a oyuncunun satın alma opsiyonu olan 15 milyon euro ödeyecek.