Ozan Kabak sakatlandı

Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

04 kulübünden yapılan açıklamada Köln maçında rakibi Jhon Cordoba ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından yere ters şekilde düşen Ozan Kabak’ın pelvis bölgesinde zedelenme tespite edildiği duyuruldu.

19 yaşındaki stoperin bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edilirken dönüşü için tarih verilmedi. Ozan'ın 7 Mart'taki Schalke - maçında forma giymesi beklenmiyor.

Schalke'de ayrıca orta saha oyuncuları Suat Serdar ile Omar Mascarell de sakatlıkları nedeniyle uzun süre forma giyemeyecekler.

Kuzey Ren-Vestfalya ekibinin sezon başında 'tan 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ozan, 21 resmi maçta forma giyip 3 de gol attı.