Ozan Kabak sakatlandı
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Schalke 04 kulübünden yapılan açıklamada Köln maçında rakibi Jhon Cordoba ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından yere ters şekilde düşen Ozan Kabak’ın pelvis bölgesinde zedelenme tespite edildiği duyuruldu.
19 yaşındaki stoperin bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edilirken dönüşü için tarih verilmedi. Ozan'ın 7 Mart'taki Schalke - Hoffenheim maçında forma giymesi beklenmiyor.
Schalke'de ayrıca orta saha oyuncuları Suat Serdar ile Omar Mascarell de sakatlıkları nedeniyle uzun süre forma giyemeyecekler.
Kuzey Ren-Vestfalya ekibinin sezon başında Stuttgart'tan 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ozan, 21 resmi maçta forma giyip 3 de gol attı.