Ozan Kabak, NxGn listesine girdi

Stuttgart'ın genç savunmacısı Ozan Kabak, NxGn'in bu yılki listesinde yer almayı başardı.

Goal'ün dünya genelindeki 42 edisyonu tarafından as takım tecrübelerine, potansiyellerine ve genel yeteneklerine göre her yıl belirlenen 19 yaş altındaki en iyi 50 oyuncu listesi NxGn, bu yıl da belli oldu.

NxGn: Dünyanın en iyi 50 genç oyuncusu

NxGn ödülünün bu yılki sahibi 'un 18 yaşındaki İngiliz yıldızı Jadon Sancho oldu. Sancho'yu 'den Vinicius Junior ile 'den Callum Hudson-Odoi takip etti.

Ayrıca bu yıl listede bir Türk oyuncu da yer aldı. Devre arasında 'dan 'a transfer olan Ozan Kabak, NxGn listesine 40. sıradan girmeyi başardı.