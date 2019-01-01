Ozan Kabak, NxGn listesine girdi
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Goal'ün dünya genelindeki 42 edisyonu tarafından as takım tecrübelerine, potansiyellerine ve genel yeteneklerine göre her yıl belirlenen 19 yaş altındaki en iyi 50 oyuncu listesi NxGn, bu yıl da belli oldu.
NxGn: Dünyanın en iyi 50 genç oyuncusu
NxGn ödülünün bu yılki sahibi Borussia Dortmund'un 18 yaşındaki İngiliz yıldızı Jadon Sancho oldu. Sancho'yu Real Madrid'den Vinicius Junior ile Chelsea'den Callum Hudson-Odoi takip etti.
Ayrıca bu yıl listede bir Türk oyuncu da yer aldı. Devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, NxGn listesine 40. sıradan girmeyi başardı.