Ozan Kabak gollerine devam ediyor!

Geçen hafta Augsburg ağlarını sarsan milli futbolcu, Fortuna Düsseldorf maçını da boş geçmedi.

forması giyen Ozan Kabak, 'da 11. hafta karşılaşmalarında takımının 'u ağırladığı ve 3-3 sona eren maçta da fileleri havalandırdı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, maçın 67. dakikasında Bastian Oczipka'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topa iyi yükselerek yaptığı düzgün kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanında da bir gol atan Ozan, bu golüyle birlikte bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

19 yaşındaki oyuncu bu sezon ikisi ilk 11'de olmak üzere 6. maçına çıkmıştı.

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Schalke'nin diğer gollerini ise 33. dakikada Daniel Caligiuri ve 79. dakikada Suat Serdar kaydetti.

Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf'un gollerini ise 62 (pen.), 74 ve 85. dakikalarda Rouwen Hennings kaydetti.