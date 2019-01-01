Ozan Kabak: Fatih Terim babam gibidir

Kış transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, transfer sürecinde yaşananları ve Fatih Terim'le olan ilişkisini anlattı.

Ozan Kabak, Stuttgart'ın Hannover'i 5-1 mağlup ettiği maçta 2 golle yıldızlaştı.

Genç yıldız Kicker'a konuştu.

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ozan Kabak, Fatih Terim'in kendisi için bir baba gibi olduğunu belirtti:

Takım arkadaşların Hannover performansın için ne dedi?

"Çok mutlu oldular, birçok şaka yaptılar, hep beraber güldük. Hafta bitip sıradaki maça hazırlanıken ise hepsi unutuluyor."

Türkiye'den erken yaşta ayrıldın...

"İlk günden bu yana bir kariyer planım vardı. Sıradaki hedefim Türkiye'den Avrupa'ya gidebilmekti ve bunu bir an önce yapmak istiyordum. Birçok seçeneğim vardı. Galatasaray'daki hocalarım bu tercihimde çok yardımcı oldu."

Fatih Terim hakkındaki görüşlerin neler?

"O benim için bir baba gibi. 18 yaşında bir futbolcuya Şampiyonlar Ligi'nde oynatacak kadar güvenmek cesaret ister. Biliyorum ki maçlarımı izliyor. İletişim halindeyiz. İsteği üzerine ona ilk maçımda, Bayern Münih'e karşı giydiğim formayı gönderdim."

Rol modelin kim?

"Rol model yanlış bir tanım. Rol modelim yok çünkü ben kendi tarzımı oluşturmak istiyorum. Ancak Van Dijk ve Varane gibi beni etkileyen futbolcular var."

Geleceğin hakkında planın var mı?

"2 aydır buradayım ve olabildiğince fazla puan toplamak ve takımımı Bundesliga'da tutmak istiyorum. Daha ilerisi hakkında konuşmak için erken."

Takımda sana kim destek çıkıyor?

"Mario Gomez ve Andreas Beck ile fazlasıyla konuşuyorum, çünkü onlar da Süper Lig'de forma giydi. Özellikle sahada Andreas çok yardımcı oluyor. Hocanın ne dediğini çeviriyor ve sahada beni yönlendiriyor."