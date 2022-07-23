Ozan Kabak, Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer oldu

Milli oyuncu kendini dört yıl Bundesliga'da tutacak anlaşmaya imzayı attı.

Ozan Kabak, geçtiğimiz sezon Norwich City'de kiralık olarak forma giymesinin ardından Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer oldu.

22 yaşındaki oyuncu ile dört yıllık sözleşme imzalayan Hoffenheim, Schalke 04 ile her konuda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ozan Kabak'ın 𝒚𝒆𝒏𝒊 adresi 2⃣0⃣2⃣6⃣ yılına kadar Hoffenheim oldu ✍️ pic.twitter.com/IrZpVlSSJa — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 23, 2022

2018/19 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, aynı yılın Temmuz ayında Schalke 04'e imza atmıştı.

Ozan Kabak ne söyledi?

Hoffenheim ile imza töreninde duygularını dile getiren Ozan Kabak şunları söyledi:

"Hoffenheim'e geldiğim için çok mutluyum. Almanya'nın, en heyecan verici ve özellikle genç oyuncuların başarıyla gelişimini sağlama konusunda ün salmış kulübüne geldim."

"Harika bir teknik ekiple çalışma fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım."

"Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel zur TSG. Hoffenheim ist einer der spannendsten Klubs in Deutschland und genießt einen hervorragenden Ruf - vor allem darin, junge Spieler erfolgreich weiterzuentwickeln."



Kann losgehen! #MerhabaOzan pic.twitter.com/Tzq0yhrabl — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 23, 2022

Bild'in haberine göre; Hoffenheim, Ozan Kabak transferi için Schalke'ye yaklaşık 5 milyon euro ödedi.

Ozan Kabak'ın geçen sezon performansı nasıldı?

Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, Ozan Kabak'ın geleceğine dair şu açıklamayı yapmıştı: "Ozan Kabak ile ilgilenen ve transferini isteyen kulüpler var."

"Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Gerçek şu ki Ozan Kabak, gelecek sezonun Schalke kadrosunda yer almayacak."

Milli forma ile 17 karşılaşmada görev alan Ozan Kabak geçtiğimiz sezonu Norwich City'de kiralık olarak geçirdi.

İngiliz ekibiyle Premier Lig'de 13 karşılaşmada forma terleten oyuncu, 1104 dakika süre aldı.

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