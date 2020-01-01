Ozan Kabak: Bayern Münih beni istedi

Schalke forması giyen A Milli futbolcu Ozan Kabak, Alman medyasına özel açıklamalarda bulundu.

ekiplerinden 'de oynayan 19 yaşındaki A Milli futbolcu Ozan Kabak, takımdaki performansına, kariyer planlarına ve gelecekteki hedeflerine dair açıklamalar yaptı.

Sportbild'e konuşan Ozan Kabak, Schalke'nin kendisi için "ikinci bir aile" olduğunu belirtti. Performansıyla övgü toplayan ve savunmanın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Ozan, 'in kendisini transfer etmek istediğini söyledi:

"Menajerim ve ben Bayern Münih ile görüştük. Ben genç bir oyuncuyum, sık sık oynamak gelişimim için çok önemli. Bu yüzden David Wagner ve Michael Reschke ile görüştükten sonra Schalke'ye gelmeye karar verdim. Buradaki konsept bana daha fazla uyuyor."

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"Schalke'deki herkes beni destekliyor ve bana yardım ediyor. Schalke ikinci ailem gibi."

"Premier Lig'de oynamak istiyorum"

Genç oyuncu kariyerinin ilerleyen bölümünde İngiltere Premier Lig'de oynamayı planladığını dile getirdi:

"Premier Lig'de oynamak hedeflerimden biri. Birkaç yıl daha 'da oynamak istiyorum. Sonrasında umarım İngiltere'ye gidebilirim. Bundesliga üst düzey bir lig ancak şu anda Premier Lig dünyanın en büyük ligi."