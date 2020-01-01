Ozan Kabak 5 maç cezalı!

Rakibine tüküren Ozan Kabak, federasyondan 4 maç ceza alırken sarı kart cezasıyla 5 maç sahalardan uzak kalacak.

'nın 2. haftasında 'le karşılaşan , sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrılmıştı. Mücadelede Ozan Kabak'ın hareketi ise çok konuşulmuştu.

Ozan, bir pozisyon sonrası yerde kalan rakibine tükürmüş ancak bu durum maç içerisinde gözlerden kamış ve hakem tarafından genç stoper cezalandırılmamıştı.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Spor Mahkemesi, ağır spor karşıtı davranış kapsamında değerlendirdiği pozisyon nedeniyle Ozan Kabak'a 4 maç sahalardan men ve 15.000 euro para cezası verdi.

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Ozan, takımının , Union Berlin, , VfB ve 1. FSV 05'le karşılaşacağı mücadalelerde forma giyemeyecek.