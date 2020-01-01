Schalke 04

Ozan Kabak 5 maç cezalı!

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ozan kabak 30092020
Schalke
Rakibine tüküren Ozan Kabak, federasyondan 4 maç ceza alırken sarı kart cezasıyla 5 maç sahalardan uzak kalacak.

Bundesliga'nın 2. haftasında Werder Bremen'le karşılaşan Schalke, sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrılmıştı. Mücadelede Ozan Kabak'ın hareketi ise çok konuşulmuştu.

Ozan, bir pozisyon sonrası yerde kalan rakibine tükürmüş ancak bu durum maç içerisinde gözlerden kamış ve hakem tarafından genç stoper cezalandırılmamıştı.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Spor Mahkemesi, ağır spor karşıtı davranış kapsamında değerlendirdiği pozisyon nedeniyle Ozan Kabak'a 4 maç sahalardan men ve 15.000 euro para cezası verdi.

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    Ozan, takımının RB Leipzig, Union Berlin, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart ve 1. FSV Mainz 05'le karşılaşacağı mücadalelerde forma giyemeyecek.

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