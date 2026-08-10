Barcelona, Paris Saint-Germain'in 26 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Ferran Torres'i kadrosuna katmak için sunduğu ve bugün pazartesi Katalan kulübün yönetimine ulaşan ilk teklifi, önerilen meblağın oyuncunun piyasa değeriyle uyuşmadığı gerekçesiyle reddetti.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesinin yayımladığına göre Parisli teklif 40 milyon euro (10 milyonu değişkenler) değerindeydi ve bu, milli oyuncunun hizmetlerinden vazgeçmek karşılığında çok daha büyük bir meblağ bekleyen Katalan kulübün reddettiği bir rakamdı.

Oyuncu ile Paris arasında kişisel anlaşma

Barcelona, Ferran Torres'in Paris Saint-Germain ile kişisel şartlar üzerinde halihazırda anlaştığını ve Parisli kulüple mümkün olan en kısa sürede imza atmak istediğini biliyor. Bununla birlikte Katalan kulübün içinden kaynaklar, mali teklif; İspanya'nın kazandığı Dünya Kupası'nda kilit bir figür olan ve Avrupa pazarında büyük bir piyasa değerine sahip olan oyuncuya ilişkin beklentileri karşılamadıkça sürece "nihai onay" verilmeyeceğini vurguladı.

Beklenen müzakereler

Müzakerelerin akışı içinde Fransız kulübün başlangıçta Barcelona'nın beklediğinden daha düşük bir teklif sunması, ardından özellikle yaz transfer döneminin kapanış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte İspanyol oyuncuyla mümkün olan en kısa sürede anlaşma yapma hedefine ulaşmak için teklifini kademeli olarak artırması mantıklı bir durum.

Yüksek piyasa değeri

Barcelona, müzakere pozisyonunda Ferran Torres'in son Dünya Kupası boyunca İspanya Milli Takımı ile ortaya koyduğu teknik seviyeye, ayrıca uluslararası tecrübesine ve uygun yaşına (26 yaş) dayanıyor; bunlar, oyuncunun piyasa değerini şu anda önerilen meblağdan çok daha yükseğe taşıyan etkenler.

Önümüzdeki günlerde, tüm tarafları memnun edecek nihai bir anlaşmaya varmak amacıyla iki kulüp arasında yeni müzakere turlarının yaşanması bekleniyor. Paris Saint-Germain ise yeni sezonun başlamasından önce kadrosunu yüksek Avrupa tecrübesine sahip oyuncularla güçlendirmeye çalışıyor.