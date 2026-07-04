Oyuncuların hayatını tehdit eden riskler… Fransa-Paraguay maçı ertelenecek mi?

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turu kapsamında yarın Pazar sabahı oynanması planlanan Fransa-Paraguay maçı, şiddetli sıcak dalgası nedeniyle ertelenme veya iptal edilme riskiyle karşı karşıya; uzmanlar ise oyuncuları ve taraftarları tehdit edebilecek sağlık riskleri konusunda uyarıda bulunuyor.

İngiliz "The Sun" gazetesi, Philadelphia kentinde sıcaklıkların 38 santigrat derecenin üzerine çıkmasının beklendiğini, nem oranının yüksek olması nedeniyle açık stadyumda hissedilen sıcaklığın ise 46 dereceye ulaşabileceğini bildirdi.

Kaliforniya Üniversitesi Isı Laboratuvarı Müdürü Bharat Venkat, bu tür koşullarda maçların oynanmasının tehlikesine dikkat çekerek, “Oyuncular aşırı sıcak bir günde yoğun fiziksel efor sarf ettiklerinde, sıcak çarpması geçirme olasılığı önemli ölçüde artar ve bazı durumlarda bu risk ölümle sonuçlanabilir” dedi.

Endişeler sadece oyuncularla sınırlı değil; sıcaklık kontrol veya soğutma sistemlerinden yoksun olan stadyumdaki taraftarları ve saha içi personeli de kapsıyor.

Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) su içmek için molalar vermesinin yanı sıra, serinleme alanları tahsis etmesi ve sıcağa karşı özel protokoller uygulaması bekleniyor; ancak bu önlemler, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) ve bir dizi uzman açısından yeterli görünmüyor; bu kesim, hava koşulları güvenli olmaktan çıktığında maçların ertelenmesini talep ediyor.

FIFA yönetmeliklerine göre, sıcaklık 32 santigrat derecenin üzerine çıktığında maçların ertelenmesi mümkündür; bu durum, Fransa ile Paraguay arasındaki karşılaşmanın planlanan tarihte oynanıp oynanmayacağı konusunda şüpheler uyandırmaktadır.

Fransa oyuncuları, New Jersey eyaletinde İsveç ile oynadıkları bir önceki maçta, sıcaklığın 32 santigrat dereceye ulaşması üzerine vücutlarını serinletmek için su püskürtücülerine başvurmuştu.

Aynı bağlamda, bir dizi bilim insanı FIFA’nın sıcaklıkla başa çıkma standartlarını eleştirdi ve bunları, ABD’nin yaz aylarında yaşadığı zorlu iklim koşulları karşısında yetersiz buldu.

İklimle ilgili zorluklar sadece Fransa-Paraguay maçıyla sınırlı değil; aynı turda İngiltere ile Meksika arasındaki karşılaşma konusunda da endişeler dile getirildi. Meksika basını, kötü hava koşulları ve Mexico City’de fırtına ihtimali nedeniyle maçın saatlerinin birkaç saat öne alınabileceğini bildirdi.

Bu haberlere rağmen FIFA, maçın tarihini değiştirmedi; zira Meksika’nın Ekvador ile oynadığı bir önceki maç, şiddetli yağmurlar nedeniyle zaten gecikmişti.

Maç, deniz seviyesinden 2200 metreden fazla yükseklikteki Azteca Stadyumu’nda oynanacak. Meksika milli takımı bu yükseklikte oynamaya alışkın olduğu için bu koşullar ona avantaj sağlarken, İngiltere oyuncularının dayanıklılık ve toparlanma yeteneklerini etkileyebilir. ayrıca yüksek irtifada topun hareketinin farklı olması da bir etken. İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel de bu durumu kabul ederek, ev sahibi takımın avantajının “büyük” olduğunu belirtti.