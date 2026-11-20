Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Nice ile oynayacakları Ligue 1 maçı öncesinde oyuncularının fiziksel durumlarına ilişkin açıklamalarını kendine özgü açık sözlülüğüyle değerlendirdi. İspanyol teknik adam, ilk 11’e dönmeye hazır olup olmadıklarını anlatırken oyuncularının dürüstlüğünü esprili bir dille sorguladı.

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Enrique, oyuncuların hazır olduklarına dair sözlerini sorguladı

Enrique, gündem yaratacak sözler söylemekten hiçbir zaman kaçınmadı. PSG’nin cumartesi günü Nice’e yapacağı deplasman öncesindeki son basın toplantısı da farklı değildi. Son Fransa şampiyonu, yarınki maça 23 puanla Ligue 1’in zirvesinde, ikinci sıradaki Lille’in iki puan önünde çıkacak. Nice ise 17 puanla altıncı sırada. Forma şansı bulmak isteyen oyuncularla dolu bir kadroyu yönetmesi sorulduğunda eski Barcelona teknik direktörü, oyuncularından aldığı bilgilerin güvenilirliği hakkında şaka yaptı: “Oyuncular yalancı, hepsi hazır olduklarını söylüyor.”

Espriyi bir kenara bırakan teknik direktör, yaklaşan maçın gerektirdiği mücadele düzeyi konusunda ciddi bir uyarıda bulundu. Deplasmanda galip gelmek istiyorlarsa rehavete kapılma lüksleri olmadığını vurguladı. “Nice’te kazanmak için bu maçın bizim açımızdan çok önemli olduğunu düşünen 11 oyuncuya ihtiyacımız var. Yalnızca yüzde 50’mizle oynayabileceğimizi düşünürsek işimiz biter,” dedi. Enrique, taktik tercihlerini istatistiklere değil, sahada gördüklerine dayandırdığını da belirterek “Bu, Football Manager değil,” diye konuştu.

PSG’de üç oyuncunun dönüşüyle sevindirici gelişme

Enrique, “yalancılar” hakkındaki şakasına rağmen kadro derinliği konusunda iyimser olmak için somut nedenlere sahip. As takımın önemli isimlerinden birkaçının tam kapsamlı antrenmanlara dönmesi PSG’ye güç kattı. Ousmane Dembele, Marquinhos ve Nuno Mendes yeniden forma giyebilecek durumda. Bu da hafta sonundaki maç öncesinde teknik direktöre ihtiyaç duyduğu taktik esnekliği sağlıyor.

Dembele’nin dönüşü, maçların gidişatını bir anda değiştirebilmesi nedeniyle özellikle dikkat çekiyor; üstelik bir süredir hamstring sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu . Fransız millî futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıktı, dört gol atıp altı asist yaptı. Enrique, forvet oyuncusunun sahalara dönmek için son dönemde gösterdiği çabadan duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Teknik direktör, “Bu hafta gördüğüm Dembele hazırdı,” dedi. “Takım üzerinde büyük etkisi var. Bir futbolsever olarak onu sahada görmek gerçek bir zevk.”

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Yükselen yıldız Senny Mayulu’ya övgü

Teknik direktör, kısa süre önce Fransa Millî Takımı’na ilk kez çağrılan ve ilk millî maçına çıkan Senny Mayulu’nun gelişimine de değindi. Mayulu, Uluslar Ligi’nde İtalya’ya 3-1 yenildikleri maçta 13 dakika forma giydi . Genç oyuncu bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda dokuz maça çıktı, üç gol atıp iki asist yaptı. Mayulu’nun gelişiminden memnun görünen Enrique, orta saha oyuncusunun as takımdaki rolünün büyümeye devam edebileceğini belirtti.

Enrique, oyuncuların antrenmanlardaki özveri ve gelişimlerine göre onlar hakkındaki fikrini değiştirebileceğini kabul etti. “Onun gibi bir oyuncunun geliştiğini görürsem fikrimi değiştirmekte hiçbir sorun yaşamam,” dedi.

PSG’yi Nice deplasmanının ardından yoğun bir fikstür bekliyor

Nice maçının ardından Paris Saint-Germain, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Roma’yı ağırlamak üzere Parc des Princes’e dönecek. Enrique’nin takımı, lig aşamasında dört maçta aldığı 12 puanla kayıpsız biçimde zirvede yer alıyor. Fransa şampiyonu daha sonra yeniden lige odaklanacak ve Ligue 1’deki liderliğini korumak için 28 Kasım’da Lorient’i ağırlayacak.