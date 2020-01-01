Süper Lig

Oyuncu Puanları: Kasımpaşa 0-3 Galatasaray

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İşte Opta verilerine göre Kasımpaşa - Galatasaray maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar 3-0 kazanarak galibiyet serisini 5'e çıkardı.

Karşılaşmada ilk gol 7. dakikada Meriah'ın kendi kalesine attığı golle gelirken 22'de Adem Büyük penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi. Adem, 41. dakikada skoru 3-0'a taşıyan golü attı ve ilk yarı da bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da karşılıklı ataklarından gol çıkaramadı. 

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3-0'lık sonuçla 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray liderle arasındaki puan farkını 3'e indirirken 39 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

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    Opta, karşılaşmada forma giyen oyuncuların performanslarını değerlendirdi.

    OYUNCU TAKIM PUAN
    Mariano Galatasaray 7,9
    Adem Büyük Galatasaray 7,3
    Marcao Galatasaray 7,1
    Ryan Donk Galatasaray 7,1
    Martin Linnes Galatasaray 6,9
    Jean Michael Seri Galatasaray 6,8
    Selçuk İnan Galatasaray 6,8
    Fernando Muslera Galatasaray 6,6
    Henry Onyekuru Galatasaray 6,6
    Mario Lemina Galatasaray 6,6
    Mickael Tirpan Kasımpaşa 6,3
    Tarkan Serbest Kasımpaşa 6,2
    Oussama Haddadi Kasımpaşa 6,0
    Aytaç Kara Kasımpaşa 6,0
    Emre Akbaba Galatasaray 5,9
    Fatih Öztürk Kasımpaşa 5,8
    İlhan Depe Kasımpaşa 5,7
    Tomas Brecka Kasımpaşa 5,7
    Ricardo Quaresma Kasımpaşa 5,6
    Anıl Koç Kasımpaşa 5,5
    Gerard Gohou Kasımpaşa 5,5
    Ömer Bayram Galatasaray 5,5
    Dieumerci Ndongala Kasımpaşa 5,4
    Sofiane Feghouli Galatasaray 5,2
    Mame Thiam Kasımpaşa 5,0
    Yassine Meriah Kasımpaşa 3,7
    Florent Hadergjonaj Kasımpaşa 3,1
    Marcelo Saracchi Galatasaray ?

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