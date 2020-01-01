Oyuncu Puanları: Kasımpaşa 0-3 Galatasaray

İşte Opta verilerine göre Kasımpaşa - Galatasaray maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 21. hafta maçında , 'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar 3-0 kazanarak galibiyet serisini 5'e çıkardı.

Karşılaşmada ilk gol 7. dakikada Meriah'ın kendi kalesine attığı golle gelirken 22'de Adem Büyük penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi. Adem, 41. dakikada skoru 3-0'a taşıyan golü attı ve ilk yarı da bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da karşılıklı ataklarından gol çıkaramadı.

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3-0'lık sonuçla 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray liderle arasındaki puan farkını 3'e indirirken 39 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

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Opta, karşılaşmada forma giyen oyuncuların performanslarını değerlendirdi.