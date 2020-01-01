Oyuncu Puanları: Kasımpaşa 0-3 Galatasaray
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AA
Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar 3-0 kazanarak galibiyet serisini 5'e çıkardı.
Karşılaşmada ilk gol 7. dakikada Meriah'ın kendi kalesine attığı golle gelirken 22'de Adem Büyük penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi. Adem, 41. dakikada skoru 3-0'a taşıyan golü attı ve ilk yarı da bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da karşılıklı ataklarından gol çıkaramadı.
3-0'lık sonuçla 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray liderle arasındaki puan farkını 3'e indirirken 39 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.
Opta, karşılaşmada forma giyen oyuncuların performanslarını değerlendirdi.
|OYUNCU
|TAKIM
|PUAN
|Mariano
|Galatasaray
|7,9
|Adem Büyük
|Galatasaray
|7,3
|Marcao
|Galatasaray
|7,1
|Ryan Donk
|Galatasaray
|7,1
|Martin Linnes
|Galatasaray
|6,9
|Jean Michael Seri
|Galatasaray
|6,8
|Selçuk İnan
|Galatasaray
|6,8
|Fernando Muslera
|Galatasaray
|6,6
|Henry Onyekuru
|Galatasaray
|6,6
|Mario Lemina
|Galatasaray
|6,6
|Mickael Tirpan
|Kasımpaşa
|6,3
|Tarkan Serbest
|Kasımpaşa
|6,2
|Oussama Haddadi
|Kasımpaşa
|6,0
|Aytaç Kara
|Kasımpaşa
|6,0
|Emre Akbaba
|Galatasaray
|5,9
|Fatih Öztürk
|Kasımpaşa
|5,8
|İlhan Depe
|Kasımpaşa
|5,7
|Tomas Brecka
|Kasımpaşa
|5,7
|Ricardo Quaresma
|Kasımpaşa
|5,6
|Anıl Koç
|Kasımpaşa
|5,5
|Gerard Gohou
|Kasımpaşa
|5,5
|Ömer Bayram
|Galatasaray
|5,5
|Dieumerci Ndongala
|Kasımpaşa
|5,4
|Sofiane Feghouli
|Galatasaray
|5,2
|Mame Thiam
|Kasımpaşa
|5,0
|Yassine Meriah
|Kasımpaşa
|3,7
|Florent Hadergjonaj
|Kasımpaşa
|3,1
|Marcelo Saracchi
|Galatasaray
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