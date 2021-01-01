Oyuncu Puanları: Hatayspor 2-2 Beşiktaş
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Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından 35 puana yükselen lider Beşiktaş'ın gelecek hafta evinde ağırlayacağı Galatasaray ile arasındaki puan farkı ikiye indi.
Puanını 28'e yükselten Hatayspor ise 6. sırada yer aldı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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HATAYSPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Aaron Boupendza
|7,8
|Mesut Çaytemel
|6,4
|Rayane Aabid
|6,2
|Isaac Sackey
|6,1
|Jean-Claude Billong
|6,1
|Mirkan Aydın
|5,9
|Strahil Popov
|5,9
|Akın Alkan
|5.9
|Selim Ilgaz
|5,7
|Pablo Santos
|5,7
|Mohammed Kamara
|5,4
|David Akintola
|5,3
|Adama Traore
|4,9
|Ruben Ribeiro
|4,9
|
BEŞİKTAŞ
|OYUNCU
|PUAN
|Vincent Aboubakar
|8,0
|Rachid Ghezzal
|7,6
|Cyle Larin
|6,5
|Necip Uysal
|6,2
|Atiba Hutchinson
|6,1
|Valentin Rosier
|6,0
|Domagoj Vida
|5,9
|Georges-Kevin N'Koudou
|5,8
|Oğuzhan Özyakup
|5,7
|Fabrice N'Sakala
|5,6
|Josef de Souza
|5,5
|Welinton
|5,1
|Ersin Destanoğlu
|4,7