Süper Lig

Oyuncu Puanları: Göztepe 2-3 Fenerbahçe

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Guilherme Luiz Gustavo Goztepe Fenerbahce 10182020
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İşte OPTA verilerine göre Göztepe - Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in beşinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Sosa (P), 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti. Guilherme'nin attığı iki gol, Göztepe'ye puan için yetmedi.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

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    GÖZTEPE
    OYUNCU PUAN
    Guilherme 8,1
    Berkan Emir 5,7
    Soner Aydoğdu 5,7
    Cherif Ndiaye 5,6
    Brown Ideye 5,6
    Obinna Nwobodo 5,4
    Marko Mihojevic 5,4
    Halil Akbunar 5,3
    Zlatko Tripic 5,3
    İrfan Can Eğribayat 5,2
    Murat Paluli 5,2
    Atınç Nukan 5,1
    Andre Poko 4,2
    Marcio Mossoro ?

    FENERBAHÇE
    OYUNCU PUAN
    Jose Sosa 6,7
    Ozan Tufan 6,3
    Sinan Gümüş 6,3
    Ferdi Kadıoğlu 6,2
    Marcel Tisserand 6,1
    Dimitrios Pelkas 6,0
    Nazım Sangare 5,9
    Luiz Gustavo 5,9
    Caner Erkin 5,9
    Enner Valencia 5,9
    Mbwana Samatta 5,7
    Papiss Cisse 5,4
    Altay Bayındır 5,3
    Serdar Aziz 4,1
    Mert Hakan Yandaş ?

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