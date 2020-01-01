Oyuncu Puanları: Göztepe 2-3 Fenerbahçe

İşte OPTA verilerine göre Göztepe - Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in beşinci haftasında , deplasmanda karşılaştığı 'yi 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Sosa (P), 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti. Guilherme'nin attığı iki gol, Göztepe'ye puan için yetmedi.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

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GÖZTEPE OYUNCU PUAN Guilherme 8,1 Berkan Emir 5,7 Soner Aydoğdu 5,7 Cherif Ndiaye 5,6 Brown Ideye 5,6 Obinna Nwobodo 5,4 Marko Mihojevic 5,4 Halil Akbunar 5,3 Zlatko Tripic 5,3 İrfan Can Eğribayat 5,2 Murat Paluli 5,2 Atınç Nukan 5,1 Andre Poko 4,2 Marcio Mossoro ?