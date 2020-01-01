Süper Lig

Oyuncu Puanları: Galatasaray 3-1 Göztepe

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Galatasaray Gotepe TSL 07182020
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İşte OPTA verilerine göre Galatasaray - Göztepe maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. 

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın ligdeki sekiz maçlık galibiyet hasreti sona ererken, Göztepe ise ligdeki üst üste yedinci maçında da puan kaybı yaşadı. 

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Marcelo Saracchi ve 81. dakikada Emre Akbaba ve 90+7. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

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    Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin 20 yaşındaki oyuncusu Yunus Akgün, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü atmış oldu. 

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    Göztepe'nin tek golü ise 77. dakikada Stefano Napoleoni'den geldi.

    OPTA  verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    GALATASARAY
    OYUNCU PUAN
    Marcelo Saracchi 7,4
    Emre Akbaba 7,1
    Mariano 6,4
    Marcao 6,2
    Sofiane Feghouli 6,0
    Jean-Michael Seri 6,0
    Ryan Donk 6,0
    Adem Büyük 5,8
    Ömer Bayram 5,7
    Okan Kocuk 5,7
    Younes Belhanda 5,7
    Yunus Akgün ?
    Taylan Antalyalı ?
    Ahmet Çalık ?
    Martin Linnes ?
    Jimmy Durmaz ?

    GÖZTEPE
    OYUNCU PUAN
    Stefano Napoleoni 7,6
    Andre Castro 6,2
    Berkan Emir 6,2
    Andre Poko 6,2
    Soner Aydoğdu 6,2
    Murat Paluli 6,1
    Halil Akbunar 6,1
    Alpaslan Öztürk 5,8
    Marcio Mossoro 5,8
    Zlatko Tripic 5,7
    Atınç Nukan 4,0
    Beto 3,5
    Celso Borges ?
    Kerem Kesgin ?

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