Oyuncu Puanları: Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği

İşte OPTA verilerine göre Galatasaray - Gençlerbirliği maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

, Süper Lig'in 24. haftasında 'ni konuk ederken rakibini 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sekiz maça çıkardı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip üçüncü dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Ryan Donk'un kafa golüyle öne geçti. maçında olduğu sık sık Onyekuru'nun savunma arkası koşularıyla rakibini zorlayan Galatasaray, 33. dakikada Mariano'nun ortasında Falcao ile farkı ikiye çıkardı. Rahat geçen karşılaşmanın 69. dakikasında Falcao ile bir gol daha bulan ev sahibi ekip skoru 3-0'a getirirken karşılaşma bu skorla sona erdi.

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Süper Lig'de arka arkaya oynadığı sekiz maçtan galip ayrılan sarı kırmızlı ekip puanını 48'e çıkarırken Gençlerbirliği 27 puanla onuncu sırada kaldı.

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OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle: