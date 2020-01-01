Oyuncu Puanları: Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ederken rakibini 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sekiz maça çıkardı.
Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip üçüncü dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Ryan Donk'un kafa golüyle öne geçti. Fenerbahçe maçında olduğu sık sık Onyekuru'nun savunma arkası koşularıyla rakibini zorlayan Galatasaray, 33. dakikada Mariano'nun ortasında Falcao ile farkı ikiye çıkardı. Rahat geçen karşılaşmanın 69. dakikasında Falcao ile bir gol daha bulan ev sahibi ekip skoru 3-0'a getirirken karşılaşma bu skorla sona erdi.
Süper Lig'de arka arkaya oynadığı sekiz maçtan galip ayrılan sarı kırmızlı ekip puanını 48'e çıkarırken Gençlerbirliği 27 puanla onuncu sırada kaldı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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GALATASARAY
|OYUNCU
|PUAN
|Radamel Falcao
|8.9
|Mariano
|7.5
|Ömer Bayram
|7.2
|Jean Michael Seri
|7.1
|Ryan Donk
|7.0
|Fernando Muslera
|6.8
|Marcao
|6.8
|Taylan Antalyalı
|6.2
|Henry Onyekuru
|6.1
|Marcelo Saracchi
|6.0
|Sofiane Feghouli
|5.7
|Emre Akbaba
|5.1
|Florin Andone
|?
|Jesse Sekidika
|?
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GENÇLERBİRLİĞİ
|OYUNCU
|PUAN
|Yasin Pehlivan
|6.2
|Stephane Sessegnon
|6.0
|Berat Özdemir
|5.9
|Sadio Diallo
|5.7
|Ahmet Oğuz
|5.6
|Nadir Çiftçi
|5.6
|Halil İbrahim Pehlivan
|5.5
|Fabricio Baiano
|5.3
|Zargo Toure
|5.2
|Daniel Candeias
|5.0
|Flavio Ramos
|4.9
|Kristoffer Nordfeldt
|4.8
|Giovanni Sio
|4.7
|Rahmetullah Berişbek
|?