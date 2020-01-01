Oyuncu Puanları: Beşiktaş 3-2 Kasımpaşa
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AA
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, 90. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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BEŞİKTAŞ
|OYUNCU
|PUAN
|Güven Yalçın
|7,2
|Kevin-Prince Boateng
|7,1
|Tyler Boyd
|7,0
|Victor Ruiz
|6,7
|Mohamed Elneny
|6,7
|Jeremain Lens
|6,5
|Atiba Hutchinson
|6,2
|Caner Erkin
|6,1
|Enzo Roco
|5,9
|Abdoulay Diaby
|5,7
|Gökhan Gönül
|5,6
|Ersin Destanoğlu
|4,9
|Burak Yılmaz
|?
|Necip Uysal
|?
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KASIMPAŞA
|OYUNCU
|PUAN
|Fode Koita
|8,9
|Ricardo Quaresma
|6,1
|Aytaç Kara
|6,0
|Tarkan Serbest
|6,0
|Mame Thiam
|5,8
|Yassine Meriah
|5,7
|Jorge Fernandes
|5,7
|Mickael Tirpan
|5,7
|David Pavelka
|5,5
|Dieumerci Ndongala
|5,5
|Oussama Haddadi
|5,4
|Yusuf Erdoğan
|5,2
|Haris Hajradinovic
|4,9
|Ramazan Köse
|4,3
|Anıl Koç
|?
|Loret Sadiku
|?