Süper Lig

Oyuncu Puanları: Beşiktaş 3-2 Kasımpaşa

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Fode Koita Besiktas v Kasimpasa 07092020
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İşte OPTA verilerine göre Beşiktaş - Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, 90. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

BEŞİKTAŞ
OYUNCU PUAN
Güven Yalçın 7,2
Kevin-Prince Boateng 7,1
Tyler Boyd 7,0
Victor Ruiz 6,7
Mohamed Elneny 6,7
Jeremain Lens 6,5
Atiba Hutchinson 6,2
Caner Erkin 6,1
Enzo Roco 5,9
Abdoulay Diaby 5,7
Gökhan Gönül 5,6
Ersin Destanoğlu 4,9
Burak Yılmaz ?
Necip Uysal ?

KASIMPAŞA
OYUNCU PUAN
Fode Koita 8,9
Ricardo Quaresma 6,1
Aytaç Kara 6,0
Tarkan Serbest 6,0
Mame Thiam 5,8
Yassine Meriah 5,7
Jorge Fernandes 5,7
Mickael Tirpan 5,7
David Pavelka 5,5
Dieumerci Ndongala 5,5
Oussama Haddadi 5,4
Yusuf Erdoğan 5,2
Haris Hajradinovic 4,9
Ramazan Köse 4,3
Anıl Koç ?
Loret Sadiku ?

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