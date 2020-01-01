Oyuncu Puanları: Başakşehir 1-1 Galatasaray
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twitter/@GalatasaraySK
Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmalarında Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede Medipol Başakşehir, 51. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle öne geçti.
Sarı-kırmızılı ekibe puanı getiren gol ise 67. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.
Galatasaray haftayı 52 puanla, lider Medipol Başakşehir ise 60 puanla tamamladı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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BAŞAKŞEHİR
|OYUNCU
|PUAN
|Alexandru Epureanu
|7,4
|Mert Günok
|7,1
|Gael Clichy
|7,0
|Junior Caiçara
|6,8
|Danijel Aleksic
|6,8
|Carlos Ponck
|6,3
|Robinho
|6,0
|Gaston Campi
|6,0
|Enzo Crivelli
|5,7
|İrfan Can Kahveci
|5,6
|Mahmut Tekdemir
|5,5
|Demba Ba
|5,1
|Edin Vİsca
|5,0
|Berkay Özcan
|?
|Fredrik Gulbrandsen
|?
|Mehmet Topal
|?
|Gökhan İnler
|?
|
GALATASARAY
|OYUNCU
|PUAN
|Emre Akbaba
|7,6
|Marcelo Saracchi
|7,2
|Jean-Michael Seri
|7,0
|Sofiane Feghouli
|6,7
|Emin Bayram
|6,5
|Martin Linnes
|6,5
|Okan Kocuk
|6,4
|Younes Belhanda
|6,2
|Ömer Bayram
|5,9
|Ryan Donk
|5,9
|Mario Lemina
|5,9
|Henry Onyekuru
|5,4
|Taylan Antalyalı
|?
|Şener Özbayraklı
|?