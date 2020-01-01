Oyuncu Puanları: Başakşehir 1-0 Beşiktaş
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AA
Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında şampiyonluk hedefi bulunan takımlardan Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip mücadeleyi eski Beşiktaşlı Demba Ba'nın 50. dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Başakşehir, Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Sergen Yalçın yönetiminde ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş ise 36 puanda kaldı.
OPTA, karşılaşmada forma giyen oyuncuların performanslarını değerlendirdi.
|OYUNCU
|TAKIM
|PUAN
|Mert Günok
|Başakşehir
|7.7
|Martin Skrtel
|Başakşehir
|7.2
|Demba Ba
|Başakşehir
|7.1
|Georges Kevin N'Koudou
|Beşiktaş
|7.0
|Mohamed Elneny
|Beşiktaş
|7.0
|Alexandru Epureanu
|Başakşehir
|6.9
|Victor Ruiz
|Beşiktaş
|6.6
|Atiba Hutchinson
|Beşiktaş
|6,4
|Domagoj Vida
|Beşiktaş
|6.4
|Gael Clichy
|Başakşehir
|6.4
|Jeremain Lens
|Beşiktaş
|6.3
|Edin Visca
|Başakşehir
|6.2
|Junior Caiçara
|Başakşehir
|6.0
|Adem Ljajic
|Beşiktaş
|5.9
|Loris Karius
|Beşiktaş
|5.8
|Azubuike
|Başakşehir
|5.7
|Enzo Crivelli
|Başakşehir
|5,7
|Caner Erkin
|Beşiktaş
|5,7
|Burak Yılmaz
|Beşiktaş
|5,5
|Mahmut Tekdemir
|Başakşehir
|5,4
|Abdoulay Diaby
|Beşiktaş
|5,4
|Kevin Prince Boateng
|Beşiktaş
|5,4
|İrfan Can Kahveci
|Başakşehir
|5.3
|Eljero Elia
|Başakşehir
|4,8
|Carlos Ponck
|Başakşehir
|?
|Berkay Özcan
|Başakşehir
|?
|Umut Nayir
|Beşiktaş
|?
|Tyler Boyd
|Beşiktaş
|?