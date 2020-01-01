Süper Lig

Oyuncu Puanları: Başakşehir 1-0 Beşiktaş

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İşte OPTA verilerine göre Başakşehir - Beşiktaş maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında şampiyonluk hedefi bulunan takımlardan Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip mücadeleyi eski Beşiktaşlı Demba Ba'nın 50. dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Başakşehir, Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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    Sergen Yalçın yönetiminde ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş ise 36 puanda kaldı.

    OPTA, karşılaşmada forma giyen oyuncuların performanslarını değerlendirdi.

    OYUNCU TAKIM PUAN
    Mert Günok Başakşehir 7.7
    Martin Skrtel Başakşehir 7.2
    Demba Ba Başakşehir 7.1
    Georges Kevin N'Koudou Beşiktaş 7.0
    Mohamed Elneny  Beşiktaş 7.0
    Alexandru Epureanu Başakşehir 6.9
    Victor Ruiz Beşiktaş 6.6
    Atiba Hutchinson Beşiktaş 6,4
    Domagoj Vida Beşiktaş 6.4
    Gael Clichy Başakşehir 6.4
    Jeremain Lens Beşiktaş 6.3
    Edin Visca Başakşehir 6.2
    Junior Caiçara Başakşehir 6.0
    Adem Ljajic Beşiktaş 5.9
    Loris Karius Beşiktaş 5.8
    Azubuike Başakşehir 5.7
    Enzo Crivelli Başakşehir 5,7
    Caner Erkin Beşiktaş 5,7
    Burak Yılmaz Beşiktaş 5,5
    Mahmut Tekdemir Başakşehir 5,4
    Abdoulay Diaby Beşiktaş 5,4
    Kevin Prince Boateng Beşiktaş 5,4
    İrfan Can Kahveci Başakşehir 5.3
    Eljero Elia Başakşehir 4,8
    Carlos Ponck Başakşehir ?
    Berkay Özcan Başakşehir ?
    Umut Nayir Beşiktaş ?
    Tyler Boyd Beşiktaş ?

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