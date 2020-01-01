Oyuncu Puanları: Alanyaspor 4-1 Galatasaray
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AA
Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.
Ev sahibine galibiyeti getiren goller Papiss Cisse (2), Anastasios Bakasetas ve Mustafa Pektemek'ten geldi. Galatasaray'ın tek golünü Adem Büyük attı.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 51'e yükseltti; Galatasaray 52'de kaldı.
OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:
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ALANYASPOR
|OYUNCU
|PUAN
|Papiss Cisse
|8,8
|Mustafa Pektemek (15 dk.)
|8,7
|Marafona
|6,8
|Anastasios Bakasetas
|6,6
|Emircan Altıntaş
|6,2
|Salih Uçan
|6,2
|Juanfran
|6,2
|Efecan Karaca
|6,1
|Junior Fernandes
|6
|Fabrice N'Sakala
|5,8
|Onur Bulut
|5,6
|Manolis Siopis
|5,5
|Georgios Tzavellas
|5,5
|Steven Caulker
|5,4
|Ceyhun Gülselam
|5,4
|
GALATASARAY
|OYUNCU
|PUAN
|Adem Büyük
|7,9
|Younes Belhanda
|6,7
|Ömer Bayram
|6,6
|Taylan Antalyalı
|5,8
|Jean Michael Seri
|5,6
|Marcao
|5,5
|Emre Akbaba
|5,3
|Mariano
|5,1
|Martin Linnes
|4,8
|Ryan Donk
|4,4
|Okan Kocuk
|3,7
|Şener Özbayraklı
|?
|Jimmy Durmaz
|?