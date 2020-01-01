Alanyaspor - Galatasaray

Oyuncu Puanları: Alanyaspor 4-1 Galatasaray

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Alanyaspor v Galatasaray 07082020
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İşte OPTA verilerine göre Alanyaspor - Galatasaray maçında forma giyen futbolcuların performans puanları...

Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren goller Papiss Cisse (2), Anastasios Bakasetas ve Mustafa Pektemek'ten geldi. Galatasaray'ın tek golünü Adem Büyük attı.

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Bu sonuçla Alanyaspor puanını 51'e yükseltti; Galatasaray 52'de kaldı.

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    OPTA verilerine göre karşılaşmada forma giyen oyuncuların performans puanları şöyle:

    ALANYASPOR
    OYUNCU PUAN
    Papiss Cisse 8,8
    Mustafa Pektemek (15 dk.) 8,7
    Marafona 6,8
    Anastasios Bakasetas 6,6
    Emircan Altıntaş 6,2
    Salih Uçan 6,2
    Juanfran 6,2
    Efecan Karaca 6,1
    Junior Fernandes 6
    Fabrice N'Sakala 5,8
    Onur Bulut 5,6
    Manolis Siopis 5,5
    Georgios Tzavellas 5,5
    Steven Caulker 5,4
    Ceyhun Gülselam 5,4
     

    GALATASARAY
    OYUNCU PUAN
    Adem Büyük 7,9
    Younes Belhanda 6,7
    Ömer Bayram 6,6
    Taylan Antalyalı 5,8
    Jean Michael Seri 5,6
    Marcao 5,5
    Emre Akbaba 5,3
    Mariano 5,1
    Martin Linnes 4,8
    Ryan Donk 4,4
    Okan Kocuk 3,7
    Şener Özbayraklı ?
    Jimmy Durmaz ?

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