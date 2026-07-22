Rekor sayıda milli maçta forma giymiş bu oyuncu için "en büyük utanç", ilk kez 48 takımın katıldığı XXL finallerinde İtalya'nın yer almamasıymış, "ama Almanya da hemen onun arkasında geliyor, çünkü bir kez daha oyuncularımızın sahip olduğu kaliteyi sahaya yansıtmayı başaramadılar."

Eski milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın seçtiği kadro, ne Paraguay ne de Fildişi Sahili ya da Ekvador karşısında ikna edici bir performans sergiledi. Almanya sadece Curacao’yu 7-1 yendiği maçta “daha iyi”ydi. “Ancak ilk maçta rakip de oyuna katılmak istediği için çok naif davrandılar. Eğer sonraki iki maçtaki gibi sağlam bir savunma duvarı kurmuş olsalardı, o maçta da zorlanırdık. Belki de gözlerimizin hemen açılması daha iyi olurdu,” diye yazdı.

Örneğin eski milli futbolcu Lukas Podolski’nin de belirttiği gibi, Matthäus’a göre Almanya’nın temel sorunu “zihniyet ve tutum”du. 65 yaşındaki Matthäus’un net ve aynı zamanda ürkütücü sonucu şöyle: “Bu oyuncularla bu kadar erken eve dönülmesi benim için hâlâ anlaşılmaz. Gerçek şu ki: Almanya, 2018’de grup aşamasında elendiği zamankinden ve hatta 2022’den bile daha kötüydü. Oyun açısından son üç Dünya Kupası’nın en kötüsüydü."

Geçmişten hiçbir ders alınmadı mı? Bu durum Lothar Matthäus’u “kızdırıyor” ve “rahatsız ediyor”

Katar’da teknik direktör Hansi Flick yönetiminde grup aşamasında elenirken, DFB takımı en azından “birçok gol fırsatı” yaratmıştı. “Sonuçta puanımız eşitti ve biraz da şanssızlık sonucu İspanya’ya yenildik. İspanya ile 1-1 berabere kaldığımız maçta takımımız o zaman rakibiyle başa baş bir mücadele sergilemişti, hatta kazanabilirdi – ve o zaman elenmezdi." O zamanki kadrodan 11 oyuncu, tam olarak dört yıl sonra Pazar günü dünya şampiyonu oldu. Teknik direktör Luis de la Fuente, takımın Fas'a karşı oynadığı son 16 turu maçında elenmesinin ardından görevi devralmış ve çok kısa sürede onu bir futbol gücü haline getirmişti. Matthäus şunu açıkça belirtti: “Şu anki Dünya Kupası kadromuzda, 2022’de de yer almış dokuz profesyonel oyuncu daha vardı. İlerleme mi? Sıfır! Genç eski milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann birçok hata yapmış olsa da, bu durumun tek sorumlusu o değildi.”

Matthäus’u en çok “kızdıran” ve “rahatsız eden”, DFB’nin geçmişteki hatalardan ders çıkarmamış olması. “Gerçek şu ki, bu Dünya Kupası’nı çöpe attık. Tıpkı 1994’te ABD’de, ben de hâlâ oynarken çöpe attığımız gibi. Ve büyük ölçüde aynı hatalar ve sorunlar vardı,” diye yazdı. Kısa bir geriye bakış: O zamanlar, o dönemki dünya şampiyonu olan Almanya, ciddi iç çatışmalar, disiplin eksikliği ve grupçuluk nedeniyle başarısız olmuştu.

Getty Images

Lothar Matthäus “acımasız” bir değerlendirme istiyor: Jürgen Klopp doğru adam

Bu nedenle şimdi “son – en az – üç buçuk yıl içinde Alman futbolunda neyin ters gittiğinin acımasızca değerlendirilmesi” gerekiyor. Ancak Matthäus, Nagelsmann’ın halefi Jürgen Klopp’un bunu sağlayacağından emin. Red Bull ile DFB arasında “cömert bir anlaşma” sağlandıktan sonra geriye sadece imza kalmış durumda; 59 yaşındaki Matthäus, Dünya Kupası final maçı sırasında yaptığı açıklamada bunu belirtmişti.

Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından, başta Nagelsmann olmak üzere herkes basının ve uzmanların eleştirilerinin hedefine girmişti. Kadro seçiminin yanı sıra, özellikle Deniz Undav ve Manuel Neuer ile ilgili konularda iletişim eksikliği de önceden tepki çekmişti.

Almanya: 2026, 2022 ve 2018 Dünya Kupası Sonuçları