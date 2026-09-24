Oyarzabal, Yamal hakkında: Hak ettiği değeri görmüyor

İspanya Milli Takımı'nın forveti Mikel Oyarzabal, genç takım arkadaşı Lamine Yamal ile olan ilişkisinin doğasından bahsederek ikisinin birbirinden tamamen farklı olduğunu vurguladı.

İkili, önümüzdeki İngiltere, Hırvatistan (iki kez) ve Çekya karşısında oynanacak 4 Uluslar Ligi maçı öncesinde İspanya Milli Takımı'nın antrenman kampında bir arada bulunuyor.

Oyarzabal, "Radyo Marca" üzerinden yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Açıkça görülüyor ki tamamen farklıyız, hatta belki tam anlamıyla zıt kutuplarız, ama birbirimizle son derece iyi anlaşıyoruz. Zıtların çoğu zaman birbirini çektiğine inanıyorum."

Ayrıca şunları belirtti: "Ona elimden gelen her şekilde yardım etmeye çalışacağım. Saha içi konusunda, futbol oynamak konusunda ona pek yardımcı olamayacağım, çünkü bu konuda ona anlatabileceğim çok fazla şey yok."

Barcelona kulübü oyuncusu hakkında sözlerini şöyle noktaladı: "O, maçın gidişatını değiştiren bir oyuncu; sadece yaptıklarıyla değil, rakipte ve aynı zamanda takım arkadaşlarında yarattığı etkiyle de. Onun her zaman orada olduğunu bilmek futbolda büyük fark yaratıyor ve bence belki de hak ettiği takdiri yeterince görmüyor."

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