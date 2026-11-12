Owono, Jesus de Miguel'in ailesine yönelik dikkat çekici talebini yineledi

Andorra kalecisi Jesus Owono, Tenerife oyuncusu Jesus de Miguel'in ölümüne neden olmasının ardından hâlâ evine kapanmış durumda.

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Marca gazetesi, Owono'nun neredeyse evinden hiç çıkmadığını ve psikologlar ile Andorra doktorlarının gözetiminde tedavi gördüğünü belirtti. Owono yavaş yavaş gücünün bir kısmını yeniden kazandığını hissetmeye başlamış olsa da normal hayatına dair herhangi bir şeyi geri kazanmaktan hâlâ oldukça uzak.

Nitekim Owono şu ana kadar antrenmanlara dönmedi ve ancak hazır hissettiğinde dönecek. Ancak Andorra kalecisi, kulübünden Jesús de Miguel'in ailesiyle bir görüşme ayarlamaya çalışmasını istedi; bu bir mektup, bir telefon görüşmesi ya da Toledo şehrine gitmek yoluyla olabilir. Böylece hissettikleri acıyı onlarla paylaşabilecek ve taziyelerini yüz yüze iletebilecek.

Kaleci aslında olayın ertesi günü aileyle iletişime geçmek istemişti, hatta aile fertleriyle oyuncunun cenaze törenine katılma olasılığını da konuşmuştu. Ancak Andorra yetkilileri ve yakın çevresi, bu adımı atmadan önce biraz daha zaman geçmesine izin vermesini tavsiye etti.

Owono yeniden, merhumun aile fertleriyle iletişim kurmaya çalışılmasını ve kendisini onların emrine amade kıldığını, onlara destek vermeye hazır olduğunu iletmelerini istedi.

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Andorra kulübü bu konuyu görüşmek üzere Tenerife kulübüyle iletişime geçti ve kulüp yetkilileri, ailenin içinde bulunduğu yas durumuna saygı göstermek adına kendisine biraz daha zaman tanınmasını istedi.

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Dolayısıyla şu an için beklemek gerekiyor; ta ki merhum oyuncunun ailesi mümkün olduğunca psikolojik dengesini yeniden kazanana kadar. Aynı zamanda Owono, aşılması zor ağır bir psikolojik durumdan çıkmaya çalışıyor; henüz antrenmanlara ya da takım arkadaşlarıyla oynamaya dönüp dönmeyeceğini bile bilmiyor.

Andorra kalecisinin durumu hâlâ karmaşık. Gerard Piqué ise onun yanında durmaya ve destek vermeye devam ediyor, kendisini sürekli ziyaret etmeye özen gösteriyor.

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Ayrıca kalecinin annesi ve eşi de bu son derece zorlu süreçte ona eşlik etmek için evde bulunuyor. Takım arkadaşları ise durumundan emin olmak ve işlerinin nasıl gittiğini öğrenmek için neredeyse her gün onu ziyaret etmeye özen gösteriyor.

Tenerife ve Andorra kulüpleri bu durumu büyük bir hassasiyet ve özenle ele alıyor; sağduyulu ve mantıklı tutumları sayesinde bu tür koşullarla başa çıkmada örnek alınacak bir model sunuyorlar.

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İspanya Futbol Federasyonu da destek vermeye başladı; Owono ve takım arkadaşlarının, elbette aynı şekilde Tenerife kulübü oyuncularının da durumunu takip etmeyi sürdürüyor. Perde arkasında çalışsa da onların çektiği sıkıntıyı göz ardı etmedi.