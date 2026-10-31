Geçen yaz Owen Wijndal, Ajax'ta geçirdiği dört sezonun ardından kulüpten ayrılacak gibi görünüyordu ancak bu ayrılık son anda beklenmedik şekilde gerçekleşmedi. De Telegraaf ile yaptığı röportajda sol bek, mevcut durumunu anlattı.

"Birkaç kez yeniden mücadele ederek kendimi kanıtlamak zorunda kaldım. Elbette şu anda işlerin gidişatından memnunum. Ama futbolun nasıl işlediğini de biliyorum. Son maçın kadar iyisin", diyen Wijndal, duruma gerçekçi yaklaşıyor.

Wijndal'ın şu anda böylesine iyi bir dönem geçirmesi pek beklenmiyordu. Teknik direktör Jordi Cruyff, Caio Henrique ve Jofre Torrents'i Ajax'a transfer ederek kadroya iki sol bek katmış, böylece Wijndal'ın takımdaki rolü sona ermiş gibi görünmüştü.

Bu nedenle Ajax, Wijndal'ın ayrılmasına yardımcı olmaya hazırdı ve sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi değerlendiriliyordu. Sol bek, takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı bile ancak ayrılığı beklenmedik şekilde gerçekleşmedi. Kulislerde, Wijndal'ın yüksek maaşı nedeniyle Ajax'tan ayrılmak istemediği iddia ediliyor.

"Evet, evet, evet! Kesin maaş yüzünden, değil mi?" diyerek gülen Wijndal, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bunu gerçekten sık duyuyorum ama kesinlikle doğru değil. Başka kulüplerde de iyi para kazanabilirim. Para benim için en önemli şey olsaydı çoktan ayrılmış olurdum."

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"Maaşla ilgili anlatılanlar doğru değil", diye devam ediyor. "Ajax'ta olmak istediğim ve burada hâlâ güzel işler yapmak istediğim için kaldım. Motivasyonum her zaman buydu."

Wijndal'a kalırsa Ajax macerası henüz bitmekten çok uzak. Kulübün sözleşme uzatma konusunda ne düşündüğünü bilmese de kendisi buna açık. "Son yıllarda yaşanan her şeye bakınca bu epey ilginç olurdu. Ajax benimle devam etmek isterse elbette bunu düşünürüm."

"Artık epey uzun süredir buradayım. Ama henüz bir şey duymadım. Durum böyleyken bunun üzerine fazla düşünmenin pek anlamı yok." Wijndal'ın sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor.