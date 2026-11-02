Eski Real Madrid ve Liverpool yıldızı Michael Owen, 2004 yazında Kraliyet kulübüne transfer olmasının duygusal perde arkasını anlattı ve havaalanına giderken, tüm futbol kariyeri boyunca bağlı olduğu kulüpten ayrılmak üzere olduğunu fark ettiğinde hüngür hüngür ağladığını vurguladı.

Eski İngiliz forvet, Real Madrid'e transferine dair anılarını "FourFourTwo" dergisine verdiği röportajda yeniden yaşadı ve beyaz formayı giyme fırsatının kendisi için son derece cazip olduğunu, ancak hayatının kulübü Liverpool'dan ayrılmanın onda hâlâ güçlü bir şekilde hatırladığı duygusal bir hale yol açtığını açıkladı.

Owen şöyle konuştu: "Havaalanına giderken hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum ve şunu düşünüyordum: Arkamda neyi bırakıyorum?"

Owen o dönemde 24 yaşındaydı; 2001 yılında Ballon d'Or kazanmış ve tüm futbol kariyerini Liverpool ile geçirmişti. Şöyle açıkladı: "İçimde şöyle bir his vardı: Eğer gidersem, zaten Liverpool ile çok uzun zaman geçirmiş olacağım ve her zaman geri dönebilecektim. Bu yüzden bu deneyimi yaşamam ve tadını çıkarmam gerektiğini düşündüm."

Real Madrid'e transfer olmayı kabul etme nedenlerini açıklayarak şunları ekledi: "Galacticos yıldızları, o beyaz forma, herkesin sahaya melekler gibi çıkış şekli, ayrıca o muhteşem stat ve farklı kültür."

Liverpool'un yeni sezona hazırlık için çıktığı Amerika Birleşik Devletleri turnesi sırasında Owen, menajerinden bir telefon aldı; menajeri kendisine Real Madrid'e transfer olma ihtimalini bildirdi.

İngiliz forvet, odayı takım arkadaşı Jamie Carragher ile paylaşıyordu. Konuşmanın içeriğini hızla öğrenen Carragher, onu teklifi reddetmeye ikna etmeye çalıştı ve uyararak şöyle dedi: "Gitme! Raul, Ronaldo ve Fernando Morientes var, forma giyme fırsatı bulamayacaksın!"

Owen, teklifi kabul etmek ile reddetmek arasında tam olarak ikiye bölünmüş olduğunu itiraf etti, ancak Santiago Bernabeu stadında bu deneyimi yaşama fırsatı sonunda belirleyici faktör oldu.

Owen, kararı aldıktan sonra içini kaplayan hissi hâlâ iyi hatırlıyor ve şöyle diyor: "Bir şeye imza attığında ve artık geri dönemeyeceğini düşündüğünde hissettiğin o duyguyu bilir misin? Kendine şunu dediğinde: Aman Tanrım, ne yaptım ben?"

Buna rağmen İngiliz yıldız, bu adımdan bahsederken pişmanlık kelimesini kullanmaktan kaçınıyor.

Owen'ın Real Madrid deneyimi yalnızca bir sezon, 2004-2005 sezonu sürdü; bu süreçte 45 maça çıktı ve 16 gol attı, ancak dünyanın en önde gelen futbol yıldızlarından bir grubu barındıran bir takımda kadroda kalıcı olarak yer edinemedi. Bir yılın ardından İngiliz forvet, Newcastle United'a katılmak üzere ülkesine döndü.

Owen'ın Liverpool'dan ayrılması, kulüp taraftarlarının bir kesiminin beğenisini kazanmadı; daha sonra 2009'da Manchester United'a transfer olması ise Liverpool taraftarlarıyla ilişkisinin daha da bozulmasına yol açtı.

Futbol kariyerinde büyük iz bırakan bu karar hakkındaki sözlerini şöyle tamamladı: "Aklıma gelen en son şey, Liverpool'dan ayrılacağım düşüncesiydi."