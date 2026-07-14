Owen: İngiltere Dünya Kupası finalini kaybedecek… İşte Tuchel’e Arjantin maçı öncesinde tavsiyem

Eski İngiltere milli takım yıldızı Michael Owen, “Üç Aslanlar”ın teknik direktörü Thomas Tuchel’in, yarın Çarşamba akşamı Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası yarı final maçı için kadrosunda “bir ya da iki değişiklik” yapmayı düşünmesi gerektiğini düşünüyor.

İngiltere milli takımı, Norveç'i 2-1 yenerek yarı finale yükselirken, Arjantin ise İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek aynı aşamaya ulaştı.

Owen, her iki takımın da 20 yılı aşkın süredir oynayacakları ilk maç öncesinde büyük bir gelişme potansiyeli olduğuna inanıyor.

Owen, İngiliz "Metro" gazetesine şunları söyledi: "Turnuva boyunca iki takımdan hiçbirinin tam potansiyeliyle oynadığını düşünmüyorum.

Ve ekledi: "Norveç karşısında iyi oynamadık. Aslında, belki de Norveç bizden daha iyi oynadı. Bu yüzden, yarı finalde galip gelip turnuvayı kazanmak için kesinlikle daha iyi bir performans sergilemeliyiz."

Owen sözlerine şöyle devam etti: “Ancak aynı durum Arjantin için de geçerli. Onların dinlendiğini söylemiyorum, ama teorik olarak yarı finale ulaşmak için büyük çaba harcadılar. Dolayısıyla her iki takım da kazanabileceğine inanıyor; durum büyük ölçüde başa baş.”

Owen, Alman teknik direktörün Arjantin karşısında değişiklik yapmasını beklemiyor olsa da, Tuchel’in Norveç maçında yedek olarak sergilediği umut verici performansın ardından Bukayo Saka’ya, Noni Madueke’nin yerine ilk 11’de yer vermesi gerektiğini düşünüyor.

Owen şöyle konuştu: “Muhtemelen bir ya da iki değişiklik yapacağını düşünüyorum. Takım turnuva boyunca büyük ölçüde istikrarlıydı. Şu anda çok fazla değişiklik yapacağını sanmıyorum.”

Owen, “Sağ kanat pozisyonunun değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem Saka hem de Madueke, rakip savunmacılara doğru koşup onları geçmeyi seviyorlar” diye ekledi.

Owen sözlerine şöyle devam etti: "Saka'nın bir sakatlıktan döndüğü ve turnuva boyunca kademeli olarak formunu geri kazandığı açık, ancak bu maçta ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum. Bu maç o kadar önemli ki, onsuz yapamayız."

Diğer bir gelişmede, sağ bek Reece James, Norveç maçında yedek olarak sahaya çıktıktan sonra ilk 11’de yer almak için çaba gösterecek.

Owen şöyle konuştu: “Formda olduğunda, Reece James kesinlikle dünyanın en iyi sağ beklerinden biridir.”

Ve şöyle devam etti: "Dünyadaki oyuncuları pozisyonlarına göre değerlendirip, 'Evet, bu oyuncu kendi pozisyonunda dünyanın en iyilerinden biri mi?' diye sorduğunuzda, Harry Kane ve Jude Bellingham'ın da öyle olduğunu söylersiniz, ancak Reece James de bu kategoriye giriyor."

Şöyle devam etti: "Bu nedenle, bunu göz önünde bulundurarak onu ilk 11'de oynatmayı düşünmeliyiz. Bir ya da iki aydır sahalardan uzak değil. Dolayısıyla, fiziksel olarak formda olursa, ben de bunu tercih ederim."

Arjantin milli takımını geçmesi halinde İngiltere, 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası finalinde, İspanya ile Fransa arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Bu konuda eski Liverpool ve Real Madrid yıldızı Owen şunları söyledi: “Bir İngiltere taraftarı olarak, kesinlikle finale çıkabileceğimize inanıyorum. İspanya karşısında Fransa’ya kıyasla şansımızın daha yüksek olacağını düşünüyorum. Ancak her iki takım da bizi yenmek için en büyük favoriler olacak.”

Owen sözlerini şöyle tamamladı: “Bence finale çıkacağız ve orada yenileceğiz. Benim görüşüm bu. Elbette kalbim İngiltere diyor, ama aklım Fransa’nın bizden daha iyi olduğunu söylüyor; belki İspanya da bizden daha iyidir.”