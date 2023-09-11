Fransız yıldızlar Dembele ve Mbappe arasında farklı bir muhabbet var.

NE OLDU? Bu yaz Fransa şampiyonu PSG'ye Barcelona'dan katılan Dembele, Mbappe ile birlikte rakiplerine büyük bir gözdağı veriyor.

İkili, hem saha içerisinde hem de saha dışında iyi bir uyuma sahipken arkadaşlıkları da dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

Fransa Milli Takımı'nda da beraber forma giyen iki yıldız arasında, yaşanan bir pozisyonun ardından komik bir olay yaşandı.

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Dembele golü attıktan sonra Mbappe'ye bakarak alaycı bir şekilde kutlama yaptı ve Fransız süperstarla dalga geçti. Dembele, attığı gol sonrasında Mbappe'ye, "Bunu beğendin mi?" diye sordu.

Fransa kaptanı ise Dembele ona doğru koşarak geldiği sırada hiç de sinirli değildi ve kendisine yapılan şakanın farkında olarak sadece gülümsedi.

BÜYÜK RESİM: Hem Mbappe hem de Dembele, geçen hafta Fransa'nın İrlanda'ya karşı oynadığı Euro eleme maçına ilk 11'de başladı. Aurelien Tchouameni ve Marcus Thuram golleri atarken Fransızlar karşılaşmayı rahat bir şekilde 2-0 kazandı.

SIRADA NE VAR? Didier Deschamps'ın takımı bir sonraki hazırlık maçında Almanya ile 12 Eylül'de karşılaşacak.