Ousmane Dembele, Fransa'da Barcelona'dan daha özgür hissediyor

- Dembele, 2023 Ağustos'ta PSG'ye transfer oldu
- Fransa'da daha iyi bir performans gösterdi
- Sahada daha özgür olduğunu söylüyor
NE OLDU? 2023 Ağustos'ta 50 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Ousmane Dembele, Paris ekibinin formasıyla 42 maçta 6 gol, 12 asist kaydetti. Dembele, Fransa'da sahadaki rolünün daha özgür olduğunu söyledi.
NE SÖYLENDİ? Marca'ya konuşan Dembele şunları söyledi: "Luis Enrique bana çok fazla özgürlük tanıyor. Barcelona'da kanatlara daha fazla bağlıydım. PSG'de her yerde oynayabilirim. 10 numara, kanat, sahte 9 olarak..."
BÜYÜK RESİM: Luis Enrique, 2017 Haziran'da Barcelona'ya veda ettikten bir ay sonra Ousmane Dembele, Katalan devine katılmıştı. Şimdi Enrique, Paris Saint-Germain'e liderlik ederken Ousmane Dembele ile Fransa'da buluştular.