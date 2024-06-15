Ousmane Dembele, Fransa'da Barcelona'dan daha özgür hissediyor

Geçtiğimiz sezon başında Barcelona'ya veda eden Dembele kendini Fransa'da daha özgür hissettiğini söylüyor.

Dembele, 2023 Ağustos'ta PSG'ye transfer oldu

Fransa'da daha iyi bir performans gösterdi

Sahada daha özgür olduğunu söylüyor

NE OLDU? 2023 Ağustos'ta 50 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Ousmane Dembele, Paris ekibinin formasıyla 42 maçta 6 gol, 12 asist kaydetti. Dembele, Fransa'da sahadaki rolünün daha özgür olduğunu söyledi.

NE SÖYLENDİ? Marca'ya konuşan Dembele şunları söyledi: "Luis Enrique bana çok fazla özgürlük tanıyor. Barcelona'da kanatlara daha fazla bağlıydım. PSG'de her yerde oynayabilirim. 10 numara, kanat, sahte 9 olarak..."

BÜYÜK RESİM: Luis Enrique, 2017 Haziran'da Barcelona'ya veda ettikten bir ay sonra Ousmane Dembele, Katalan devine katılmıştı. Şimdi Enrique, Paris Saint-Germain'e liderlik ederken Ousmane Dembele ile Fransa'da buluştular.