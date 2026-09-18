Ousmane Dembélé dünyanın en iyi oyuncusunu işaret etti: "Ballon d'Or'u hak ediyor"

Ousmane Dembélé, bu yıl Ballon d’Or’u kimin hak ettiğini açıkça dile getirdi. 2025’te bu prestijli ödülün sahibi olan isim, Paris Saint-Germain takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia’yı güçlü biçimde öne çıkarıyor. Dembélé, “O, dünyanın en iyi oyuncusu” dedi.

Dembélé ve Kvaratskhelia’ya, Ligue 1+ için yaptıkları ortak röportajda yaklaşan Ballon d'Or oylaması soruldu. PSG’nin yıldızları bu noktada birbirlerini açık şekilde favori gösterdi.

İlk sözü Kvaratskhelia aldı: “Ousmane’ın oynama şekli, takıma yardım edişi ve ekibe liderlik etme biçimi bizim için çok önemli” dedi Gürcü oyuncu. “Onun olduğu gibi biri olması inanılmaz. Onun takımımızda olmasından dolayı gerçekten çok mutluyuz.”

Dembélé ise kendi adına Kvaratskhelia’yı ne kadar yukarıda gördüğü konusunda hiçbir şüphe bırakmadı. “Çok mutlu olurdum, çünkü bunu hak ediyor” dedi Dembélé. “Geçirdiği sezon olağanüstüydü. Benim için o dünyanın en iyi oyuncusu ve bu yüzden Ballon d’Or’u kazanmayı hak ediyor.”

Dembélé, Altın Top’u teslim almanın nasıl bir his olduğunu artık kendisi de biliyor. Fransız oyuncu, 2025’te bu ödülü kazandı ve bu yıl da yine adaylar arasında yer alıyor.

Ancak bahis şirketlerinde şu an için iki PSG yıldızı da listenin başında yer almıyor. Harry Kane şu anda Ballon d’Or’un en büyük favorisi olarak görülürken, Lamine Yamal onun arkasında ikinci aday olarak değerlendiriliyor ve Kylian Mbappé de şu anda ilk üçü tamamlıyor.

Kvaratskhelia ve Dembélé şu anda oylama için yalnızca sürpriz adaylar olarak gösteriliyor.