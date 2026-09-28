Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılmaya hak kazandıracak elemelerin ikinci turu kapsamında yarın salı günü Güney Afrika'nın Bloemfontein kentinde oynanacak Lesotho maçı öncesinde meydan okuma bayrağını kaldırdı; maça azami düzeyde konsantrasyon ve ciddiyetle yaklaşılması ve maçı çevreleyen koşulların herhangi bir aksaklığa bahane yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Fas, birinci gruptaki yoluna Gabon'u iki golle mağlup ederek başladıktan sonra bu karşılaşmaya üst üste ikinci galibiyetin peşinde çıkarken, Lesotho Milli Takımı ise Nijer'e 2-1 kaybettiği maçın telafisini arıyor.

Maç, Bloemfontein'deki Free State Toyota Stadyumu'nda oynanacak; zira Lesotho Milli Takımı, sahalarının uluslararası maçlara ev sahipliği yapmak için gereken kriterleri karşılamaması nedeniyle karşılaşmayı kendi ülkesi dışına taşımak zorunda kaldı.

Vehbi basın toplantısında şunları söyledi: "İlk maçı kazandık, şimdi ikinci maçı oynayacağız ve doğal olarak koşullar farklı. Bu yüzden uyum sağlamalı, iyi olduğumuz konularda konsantrasyonumuzu korumalı ve son yıllarda büyük bir gelişme kaydeden Lesotho Milli Takımı'na saygı göstererek galibiyeti elde etmeye çalışmalıyız."

Faslı teknik direktör, teknik ekibin risk almayı tercih etmediği ve müsabakalara dönüş programını sürdürdüğü Nayef Aguerd dışında takım kadrosunda herhangi bir eksik bulunmadığını doğrulayarak şunları belirtti: "Dönüş protokolünü sürdürmesini tercih ettiğimiz Aguerd dışında herkes hazır."









Vehbi, hava koşullarındaki farklılığı ya da saha zeminini herhangi bir olumsuz sonuç için gerekçe saymayı reddederek şöyle konuştu: "Mesele bahane aramak değil. Sıcaklık iyi, ancak ister sıcaklıkla ister saha zemininin kalitesiyle ilgili olsun, bahanelerimiz olamaz. Yalnızca kazanmamıza yardımcı olacak çözümleri düşünmeliyiz."

Vehbi, yeni oyunculardan da söz ederek onların takıma uyum sürecinin kademeli olarak ilerlediğini vurguladı ve şöyle dedi: "Oynayanlar var, henüz oynamayanlar var, oynayacak olanlar da var. Bu oyuncuların gelişmesini istiyoruz, ayrıca onları sahada görmek de istiyoruz."

Faslı teknik direktör, genç unsurlara öğrenme ve hata yapma fırsatı vermenin önemine dikkat çekerek şunları ekledi: "Yanlış kararlar aldıklarında buna izin vermeli ve buna saygı göstermeliyiz, çünkü onlar genç oyuncular."

Vehbi, Fas Milli Takımı'na odaklanmanın ve performansı maçtan maça geliştirmenin Lesotho karşılaşmasını aşmanın yolu olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı ve maçı hafife alma tuzağına düşmekten kaçınmaya dair uyararak şöyle dedi: "Maçı hafife almamanın en iyi yolu tam konsantrasyon içinde olmak, ona ciddiyetle yaklaşmak ve galibiyet için elimizdeki her şeyi ortaya koymaktır."