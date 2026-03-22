Otoyolda korku: Manchester City taraftarlarının otobüsü alev aldı

Manchester City taraftarlarından bazıları, Arsenal ile oynanacak Carabao Cup finali için Wembley Stadyumu'na giderken talihsiz bir olay yaşadı. Takım taraftarlarını taşıyan bir otobüs, West Midlands'daki 3 numaralı kavşakta alev aldı: Araç, çok yüksek alevlerle tamamen sarıldı ancak neyse ki, sosyal ağlarda panik sahnelerinden bahsedilmesine rağmen, yolcular arasında yaralanan olmadı ve yolcular güvenli bir yere götürüldü.





YANGIN - Kaza, güney şeridinin kapatılmasına neden oldu ve City ile Arsenal arasındaki Carabao Kupası finalinden birkaç saat önce ulaşımda tam bir kaos yarattı. Şaşkın seyirciler olayı izlerken, yanan otobüsten devasa duman sütunları yükseldi: TheSun'ın haberine göre, araçtaki taraftarlar itfaiye yangını söndürmeye başlamadan önce tahliye edildi ve daha sonra başka araçlarla Wembley'e doğru yolculuklarına devam etti.