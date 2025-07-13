Osimhen transferinde flaş gelişme! Gardi'den Okan Buruk'a telefon...

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Victor Osimhen konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılı ekibin yöneticisi Abdullah Kavukçu ve menajer George Gardi'nin başkan Dursun Özbek ile konuştuktan sonra bir kez daha Napoli ile masaya oturduğu aktarılmıştı.

İtalyan devi Napoli'ye 40 milyon euroluk peşin ödeme yapacağını iletti. Kalan 35 milyon euroluk kısmın iki taksit halinde ödeneceği vurgulanmıştı.

Ayrıca banka teminatının verileceği de yeni görüşmede Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'e sunularak bu transferi bitirmek yolunda çok önemli bir adım atılmıştı.

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Ne söylendi?

Ünlü menajer George Gardi, teknik direktör Okan Buruk'u arayarak "Osimhen için endişe etmenize gerek yok. Transferin artık buradan döneceğini düşünmüyorum" diyerek transferin kısa süre içerisinde tamamlanacağının bilgisini verdi.