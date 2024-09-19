Osimhen'in Galatasaray'ın genç oyuncusuna yorumu taraftarı mest etti

Victor Osimhen, Galatasaray'ın genç oyuncusuyla girdiği ikili mücadeleye gelen yoruma taraftarı mest eden bir karşılık verdi.

Osimhen, Galatasaray'a hızlı alıştı

Sosyal medya yorumuyla taraftarı mest etti

Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekler

NE OLDU? Victor Osimhen kişisel Instagram hesabından yaptığı fotoğraf serisi paylaşımında Galatasaray antrenmanından bazı anlara yer verdi. Nijeryalı paylaşımında Galatasaray'ın genç bir oyuncusuyla girdiği ikili mücadeleyi de paylaştı. Bu fotoğrafa gelen yorumlar gündem oldu.

NE SÖYLENDİ? Osimhen'in genç oyuncuyla olan fotoğrafına Kasımpaşa'nın Nijeryalı oyuncusu Kenneth Omeruo'dan, "Kayarak oynama, o bir altyapı oyuncusu" yorumu geldi. Osimhen ise milli takımdan arkadaşı olan Omerou'ya şu yanıtı verdi: "O bir aslan, nasıl futbol oynayacağını biliyor."

Osimhen'in bu yorumu Galatasaray taraftarını mest ederken binlerce beğeni aldı.

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BÜYÜK RESİM: Galatasaray formasıyla ilk maçına Rizespor karşısında çıkan Victor Osimhen, Gaziantep FK mücadelesinde erteleme maçı olduğu için forma giyememişti. Fenerbahçe karşısında yeniden takımdaki yerini alacak olan Nijeryalı takımının derbideki en önemli kozlarından biri olacak.