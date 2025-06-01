Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen'in geleceği belli oluyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin sezon başında 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı süper forvet Victor Osimhen, gösterdiği performansla transfer döneminin en dikkat çeken ismi konumunda.

Galatasaray, Osimhen'i Napoli'den almak için canını dişine taktı fakat bu transfer süreci karmaşık bir hal almaya başladı.

Suudi Arabistan'dan baş döndüren bir teklif alan ve prensipte anlaşan Nijeryalı yıldız, henüz resmi imzayı atmadı. Bu da Aslan için en büyük umut kaynağı oldu.

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'Yüzde 5 de olsa...'

Akşam'ın haberine göre; G.Saray yönetimine Osimhen'in transferine yönelik sorulan sorular üzerine gelen yanıt şöyle oldu: "Yüzde 5 de olsa bir şans var gözüküyor. Bonservisi de 75 milyon euro. Biz uğraşıyoruz. Burayı çok sevdi, çok sevildi. Yakında kararını verecek."

Öte yandan Avrupa medyası ve Suudi kaynaklar, bu transferin resmiyete dökülmesinin an meselesi olduğunu biliyor. Henüz 26 yaşında olan Osimhen, bonuslar hariç 3 yıl boyunca Arabistan'da 120 milyon euro maaş kazanacak.

Duygusal paylaşımlar

Sezonun final maçı olan Başakşehir karşılaşmasından sonra duygusal paylaşımlar yapan Nijeryalı yıldız bir spor hesabının duygusal müzikli 'Galatasaray'a veda' gönderisini de hikayesine ekledi. Ancak Osimhen, bir süre sonra bu paylaşımı profilinden kaldırdı.

Geçtiğimiz günlerde de Al-Hilal'in ürünlerinin satıldığı resmi mağaza hesabında Osimhen formaları satışa çıkmış ve ilanlar kaldırılmıştı. Nijeryalı yıldız, resmi olarak halen G.Saray'ın futbolcusu.