Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı hedefi Victor Osimhen'den cevap geldi.

Nijeryalı forvet, kararını Galatasaray'dan yana verdi. Sarı kırmızılıların yıllık 23 milyon avroluk teklif yaptığı ünlü isim, Avrupa'dan beklediği astronomik ücretleri alamadı.

Premier Lig ekiplerinden 10 milyon avro, Juventus ise 12 milyon avro bandında bir rakam önerilen Osimhen, sarı kırmızılı yönetime mesaj gönderip "Napoli ile anlaşın tamamdır" dedi. Uzun süredir cevabı bekleyen yönetim de bunun üzerine girişimlere başladı.

Ne oldu?

Sarı-Kırmızılı ekip, Napoli kulübüne Osimhen'in bonservisi için 50 milyon avronun üstünde ilk resmi teklif yaptı. Ancak İtalyanlar, bu noktada Al Hilal Kulübü'nün, Osimhen için 75 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu ifade etti.

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Bir anlamda İtalyanlar Cimbom'dan mukavelesinde yazan serbest kalma bedelini istedi. Dursun Özbek yönetimi hafta içinde Napoli ile bir kez daha masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak. Osimhen'in çok yüksek maliyetli ücretleri büyük oranda sponsorlar aracılığıyla ödenecek.

Ödeme planı belli oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Osimhen konusunda ısrarcı.

Aylardır golcü oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışan Al Hilal, Napoli'ye 75 milyon avroluk resmi teklif yaptı. Suudi kulübü, bu bedeli 3 taksitte ödemeyi Napoli'ye iletti.

Napoli; Al Hilal'in teklifine 'evet' demeye hazır ancak Osimhen yıllık 40 milyon avro öneren Arapların teklifine hiçbir şekilde sıcak bakmıyor.