UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Osijek deplasmanına çıkacak olan Adana Demirspor'un maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalmak için mücadele veren Adana Demirspor, 3. ön eleme turu rövanş maçında Osijek ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 3. ön eleme turu ilk maçında Osijek'i evinde 5-1 mağlup eden Adana Demirspor skor avantajını koruyarak play-off turuna kalmaya çalışacak.

Adana Demirspor, play-off turundaki rakibini de elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak.

Peki Osijek ile Adana Demirspor arasındaki mücadele hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? GOAL Türkiye ile bilmeniz gereken her şeye göz atalım.

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Osijek - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Osijek - Adana Demirspor maçı, EXXEN platformu ve TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşma 17 Ağustos Perşembe günü, saat 21.00’de başlayacak. Opus Arena'daki mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek.

Adana Demirspor'un Avrupa yolculuğu nasıldı?

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti.

3. eleme turu ilk maçında da Osijek'i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Adana Demirspor, Osijek'i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.