"Óscar García'nın atanması eşi benzeri görülmemiş bir olay ve aslında çok üzücü"

René Eijkelkamp, Voetbal International dergisine verdiği kapsamlı röportajda Eredivisie'deki mevcut durumu değerlendirdi. Eski forvet, PSV'yi övgüyle bahsederken, rakiplerini de eleştirmekten geri durmadı. "Biraz daha fazla çaba gösterselerdi, kış transfer döneminde şampiyon olurlardı."





Eijkelkamp'a göre PSV'nin gücü, özellikle kulüp içindeki yapıda yatıyor. “Orada her şey çok iyi organize edilmiş. Peter Bosz’un vizyonu net ve Jerdy Schouten, Joey Veerman ve Guus Til gibi oyuncularla bu vizyon sahada hayata geçiriliyor.” Bu nedenle, bu hakimiyetin şimdilik devam edeceğini öngörüyor: “Şu anki duruma bakılırsa, PSV’nin hakimiyetinin bir süre daha süreceğini düşünüyorum.”

Eijkelkamp ayrıca PSV'nin kilit isimlerinden birini övüyor. “Ivan Perisic, PSV'deki tüm genç oyuncular için çok önemli bir örnek. Onlar sadece onun yaptıklarına bakmaları yeterli. Her zaman boşluk yaratıyor, böylece mükemmel bir orta yapabiliyor. Hem sol hem de sağ ayağıyla.”

Eski milli oyuncu, Ajax ve Feyenoord gibi üst düzey kulüplerdeki duruma eleştirel yaklaşıyor. “Erik ten Hag’ın 2022’de ayrılmasından bu yana yedinci teknik direktör. Óscar García ise bir sezonda üçüncü teknik direktör. Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum ve aslında çok üzücü.”

Feyenoord'un yapısına da soru işaretleri koyuyor. “Anlamadığım şey, teknik direktör olmak için bir sürü belge almanız gerekirken, teknik direktörlük görevine öylece atanabilmeniz. Bana göre bu tersine dönmüş bir dünya.” Bu konuda Dennis te Kloese'yi de örnek gösteriyor: “Belki iyi bir iş adamıdır, ama profesyonel futbolcu olmamıştır. Robin van Persie’nin bir diploması olması gerekiyor, ama onu transfer eden kişinin olması gerekmiyor. Bunu mantıksız buluyorum.”

Eijkelkamp, Rotterdam ekibinin şu anki performansının yetersiz olduğunu düşünüyor ve bu konuda Van Persie’nin deneyim eksikliğine de dikkat çekiyor. “Bu iş deneyim gerektirir. Sadece kadroyu yönetmekle kalmaz, tüm teknik ekibi de yönlendirmelisin. Bu, öyle kolayca yapılabilecek bir şey değil.”



