Óscar García, işvereninden ayrılabilmek için devasa bir meblağdan vazgeçmek istiyor

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Óscar García, Hırvatistan’da hâlâ gündemin başlıca konusu. Geçen sezon Ajax’ta çalışan İspanyol teknik direktör, Dinamo Zagreb’in ilgisini çekiyor ancak kulübü Pogón onun ayrılmasına izin vermiyor.

Óscar García geçen kış Ajax’a geldi. Jordi Cruyff, onu rezerv takımın başına getirdi.

Jong Ajax’ta selefinden daha iyi sonuçlar alan García, birkaç hafta sonra Fred Grim’in görevine son verilmesinin ardından A takımın başına getirildi.

García, Ajax’ı Avrupa kupalarına katılma play-off’larına taşıdı ve bu mini turnuvayı kazandı. Buna rağmen İspanyol teknik direktör, sezon sonunda Amsterdam kulübünden ayrılmak zorunda kaldı.

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Kısa süre içinde ligin orta sıralarındaki Pogón’da yeni bir iş buldu. Kulüp şu anda Ekstraklasa’da dördüncü sırada. García’nın beklentilerin üzerindeki performansı Dinamo Zagreb’in de dikkatini çekti.

Hırvat kulübü ekim ayında García’yı Polonya’dan koparmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Pogón başkanı, Óscar García’nın Hırvatlarla kişisel anlaşmaya bile vardığını öğrenince öfkeyle tepki gösterdi.

Polonya ve Hırvatistan’daki çeşitli medya kuruluşları şimdi García’nın Dinamo Zagreb’in teknik direktörü olabilmek için Pogón’a 150.000 avroyu geri vermek bile istediğini bildiriyor. Ancak kulüp başkanı, öfkesi nedeniyle teklifi kabul etmedi.

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TVP Spor’a göre bu süreç henüz sona ermedi. Dinamo Zagreb, García’yı Polonya’dan koparmak için kışın yeniden girişimde bulunacak.