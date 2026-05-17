Óscar García, Ajax'ta dört pozisyonda değişiklik yaptı

Ajax, Pazar günü sc Heerenveen deplasmanında Vriendenloterij Eredivisie sezonunu tamamlayacak. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için daha iyi bir sıralama elde etmek adına galibiyet hayati önem taşıyor. Amsterdamlı konuk takımın kadrosu açıklandı ve Óscar García gerekli değişiklikleri yaptı.

Maarten Paes, Friesland'da kaleyi koruyacak; Anton Gaaei (sağ) ve Lucas Rosa (sol) ise savunmanın kanatlarında yer alacak. Youri Baas bu hafta hastaydı, ancak kuzeyde maça başlayabilecek. Ajax'a göre formda olmayan Josip Sutalo'nun yerine, Ko Itakura onunla birlikte savunmanın ortasında yer alacak.

Teknik direktör Óscar García, orta sahada farklı isimlere yer verdi. Jorthy Mokio, Davy Klaassen'den destek alırken, Sean Steur üçlü orta sahanın pozisyonlarını dolduruyor. Oscar Gloukh ve Youri Regeer, Heerenveen'de yedek kulübesinde yer aldı.

Steven Berghuis forvetin sağ kanadında yer alırken, Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Mika Godts, Amsterdam ekibinin hücumunun sol kanadında görev yapıyor. Wout Weghorst, bu hafta aşil tendonu sakatlığı yaşayan ancak oyuna sonradan girebilecek olan Kasper Dolberg'in yerini alıyor.

sc Heerenveen kadrosu:

Ajax kadrosu: Paes; Gaaei, Itakura, Baas, Rosa; Mokio, Klaassen, Steur; Berghuis, Weghorst, Godts