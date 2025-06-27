Osayi-Samuel, Beşiktaş için geliyor: Tarih belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş forması giymeye çok yakın. 27 yaşındaki Nijeryalı kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe defterini kapatan Bright Osayi-Samuel, ezeli rakip Beşiktaş’a transfer olmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde oldukları Nijeryalı futbolcuyla anlaşma aşamasına geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlılar, David Jurasek ile Bright Osayi-Samuel'i yarın İstanbul'a getiriyor.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde: "David Jurasek yarın saat 17.15’te, Bright Osayi-Samuel ise yarın saat 23.55’te İstanbul Havalimanı’na iniş yapacaktır."

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26 yaşındaki kanat oyuncusunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından imzayı atması bekleniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli sağ beke yıllık 1.9 milyon euro ödeyecek.

Fenerbahçe formasıyla 4.5 sezon geçiren Nijeryalı futbolcu, bu süreçte toplam 178 resmi maçta sahaya çıktı. Sarı-lacivertli kariyerinde 7 gol kaydeden Osayi-Samuel, 15 de asistlik katkı sundu.

Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayla geride kalan sezonda 39 maçta görev aldı ve 2 asistlik katkı sağladı.

Şimdi ise kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor, üstelik Kadıköy'den Dolmabahçe'ye uzanan bir yolculukla. Beşiktaş, savunma hattını güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir hamleye imza atmak üzere. Nijeryalı yıldızın transferi, siyah-beyazlı camiada heyecan yaratmış durumda.