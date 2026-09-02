"Artık transfer yapmayacağız. Mevcut kadromuzdan, şu anki yapılanmamızdan çok memnunuz" diyen Bayern Münih sportif direktörü Christoph Freund, pazartesi günü transfer döneminin kapanmasından kısa süre önce bu açıklamayı yapmıştı. Ancak Sport Bild'in haberine göre Vincent Kompany bir takviye daha görmek istiyordu.

Buna göre Alman rekortmeninin teknik direktörü, Eintracht Frankfurt'tan yaklaşık 50 milyon euroya gelen Nathaniel Brown ve Bayern'in PSV Eindhoven'a benzer bir bonservis ödediği Ismael Saibari'nin yanı sıra, benzer kalibrede üçüncü bir yeni transfer daha istiyordu.

Ancak kulüp patronları görünüşe göre veto koydu ve ikinci takımla yaş gruplarındaki genç oyunculara da A takımda bir perspektif sunma planını sürdürmek istiyor. Bu nedenle kulüp, 18 yaşındaki Bara Sapoko Ndiaye'nin bonservisiyle transferine de onay verdi; bu hamlenin özellikle Kompany'nin ısrarıyla gerçekleştiği belirtiliyor.

Orta saha oyuncusu Tim Binder (19), etkileyici bir hazırlık döneminin ardından sözleşmesi 2030'a kadar uzatılan isim olurken, kanat oyuncusu Maycon Cardozo (17) da profesyonel takımda forma şansı için umutlanabilir. Ancak son olarak adı geçen oyuncu, omuz ameliyatının ardından ilk etapta üç ila dört ay sahalardan uzak kalacak.