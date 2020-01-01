Dorukhan istedi, Orman söz verdi

Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın sözleşmesi bitecek olan Dorukhan'a verdiği söz yeni yönetimi çıkmaza soktu.

Sezon sonunda Beşiktaş'la olan sözleşmesi bitecek Dorukhan Toköz, sözleşme görüşmelerinde eski başkan Fikret Orman'ın kendisine verdiği sözü gündeme getirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre genç oyuncuyla sözleşme uzatmak için çaba harcayan siyah-beyazlı yönetim, eski başkan Orman'ın verdiği maaş sözüyle sarsıldı. Dorukhan, Fikret Orman döneminde yeni sözleşme için yıllık 1,5 milyon avro sözü aldığı için mevcut yönetimden de aynı miktarı talep etti. Bunun üzerine kulübü ekonomik olarak toparlamaya çalışan Ahmet Nur Çebi'nin bu miktara sıcak bakmadığı ve daha düşük bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

İsmi 'nin yanı sıra pek çok Avrupa ekibiyle de anılan genç oyuncunun son kararını ara transfer döneminde vermesi bekleniyor.