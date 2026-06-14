Orkun Kökçü, Türkiye'nin Avustralya ile oynayacağı maçta hücumda görev alacak

Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya ile oynanacak Dünya Kupası maçı için kadrosunu açıkladı. Orkun Kökçü (eski Feyenoord) ve Ferdi Kadioglu (eski NEC) gibi isimler, The Socceroos karşısında ilk 11'de yer alacak.

Montella, Kökçü'ye hücumda görev verdi. Haarlemli oyuncu, derin forvet Kerem Aktürkoglu'nun arkasında 10 numarada başlayacak. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ise kanatlardan tehlike yaratacak.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek ile birlikte orta sahada kontrolü sağlamalı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın önünde dört savunmacı yer alıyor: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı ve Ferdi Kadıoğlu.

Avustralya'da Jordan Bos'a ilk 11'de yer ayrıldı. Rotterdam'da harika bir ilk yıl geçiren Feyenoordlu oyuncu, teknik direktör Tony Popovic'in 3-4-2-1 sisteminde sol orta saha olarak sahaya çıkacak.

D Grubu'nda şu anda ABD lider durumda. Ev sahibi ülke, açılış maçında Paraguay'ı 4-1'lik skorla ikna edici bir şekilde yendi.

Avustralya kadrosu: Beach, Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Irankunda, Metcalfe; Touré.

Türkiye kadrosu: Çakır; Çelik, Demiral, Bardakçı, Kadıoğlu; Çalhanoğlu, Kökçü, Yüksek; Güler, Aktürkoglu, Yılmaz.