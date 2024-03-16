Orkun Kökçü, Benfica'da bin pişman: "Doğru adım sanmıştım"

Yaz transfer döneminde Benfica'ya imzayı atan milli futbolcu Orkun Kökçü, Benfica'da umduğunu bulamadı.

Orkun Kökçü, Feyenoord'dan Benfica'ya imza atmıştı

Dikkat çekici açıklamalar yaptı

Benfica'da hayal kırıklığına uğradı

NE OLDU? Orkun Kökçü, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Feyenoord'da veda edip Portekiz ekibi Benfica'ya imza atmıştı ancak yeni takımında işler pek yolunda görünmüyor.

NE SÖYLENDİ? De Telegraaf'a açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü yeni takımındaki rolünden pek memnun değil: "Portekiz'de ve diğer büyük kulüplerde diğer oyuncuların nasıl ön plana çıkarıldığını gördüm. Bu da belli bir statü yaratıyor. Başından beri kendimi hiç önemli hissetmedim. Teknik direktör tarafından bile! Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım."

"Benfica’ya geldiğimde, bunun kariyerim için en doğru bir adım olduğunu, kendimi birçok yönden geliştirebileceğimi düşünmüştüm. Bunun doğru olduğunu söyleyemem."

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"Schmidt her türlü defansif görevle beni çok fazla geride tutuyor. Niteliklerimden faydalanmak istiyorsanız buna gerek yok. Saha içinde çözümler bulabilirim, ileriyi düşünürüm, dikine paslarımla tanınırım. Bu sezon bile istatistikler bunu vurguluyor. Benfica için hala çok daha fazla şey ifade edebilirim ve belki de hayal kırıklığımın bir kısmı da burada yatıyor." "Birkaç kez yedek kalmak beni öfkelendirdi ve hayal kırıklığına uğrattı. Tam da o anlarda takım için çok şey ifade edebileceğimi biliyordum."

BÜYÜK RESİM: Sezon başından bu yana Benfica forması ile toplamda 34 maça çıkan Orkun, 3 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki futbolcu A Milli Takım ile de 24 maça çıkarken, 2 kez gol sevinci yaşadı.