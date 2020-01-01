Orkun Kökçü: Beşiktaş benim için bir numara

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu açıkladı ve bir gün siyah beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.

ekibi 'un 19 yaşındaki genç yeteneği Orkun Kökçü, hakkında çıkan Beşiktaş iddiaları ve Milli Takım tercihi hakkında konuştu.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Orkun, "Hakkımda Beşiktaş ile ilgili transfer haberleri çıkması beni rahatsız etmiyor. Zaten Beşiktaş taraftarıyım. İki veya üç sene önce resmi teklif almıştım. Son zamanlarda ise böyle bir şey olmadı. Profesyonel futbolcularız. Ama Beşiktaş benim için bir numara. Bir gün o formayı giymek hayalim" diye konuştu.

Milli takım tercihini 'den yana kullandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Orkun, "Biz Türk’üz. Milli Takım forması giymek gurur verici bir şey. Bu nedenle Türkiye’yi seçtim. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Merih, Cengiz… Avrupa’da çok iyi işler yapan futbolcularımız var. Çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Daha fazla takım

Süper Lig'de 'un iyi işler yaptığını da söyleyen Orkun, "Süper Lig'de şampiyon Süper Lig’i çok izlemiyorum ama Trabzonspor’un iyi işler yaptığını biliyorum. Bence şampiyon onlar olsun, hak ettiler" diyerek sözlerini noktaladı.