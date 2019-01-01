Oriol Romeu: "Sadio Mane, Real Madrid'de oynamaya hazır"

Oriol Romeu, Sadio Mane'nin Real Madrid'de başarılı olmaya hazır olduğunu düşünüyor.

Sadio Mane, formasıyla oynadığı son 11 maçta 11 kez rakip fileleri bulmayı başardı. Senegalli forvet, gösterdiği bu performans ile 'in hayallerini süslemeye devam ediyor.

Zinedine Zidane'ın çok beğendiği dile getirilen başarılı oyuncu hakkında 'dan eski takım arkadaşı Oriol Romeu da açıklamalarda bulundu.

İspanyol Marca gazetesine açıklamalarda bulunan Romeu, "Mane, Madrid hamlesine hazır" dedi.

Mane'nin Real Madrid'in ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünen İspanyol oyuncu, "Real Madrid'in hücum hattı biraz zayıfladı ve Mane alan bulduğunda çok tehlikeli bir oyuncu. Şu an bulundukları durumu tersine çevirmeyi başarabilir. kadar golcü olmasa da ataklara çeşitlilik kazandırabilen bir forvet" ifadelerini kullandı.

Mane'nin fark yaratan özelliklerini değerlendiren Romeu, "Her şeyden çok hızının altını çizmem lazım. Baş döndürücü bir oyunu var. Fiziksel ve teknik kapasitesi son derece üst düzey" cümlelerini kullandı.

Seneglli oyuncunun bu sezon gösterdiği performansa da dikkat çeken Southampton'lı oyuncu, "Bu sezon, gol anlamında en iyi dönemini geçiriyor. Bitirici hamlelerde çok daha sakin ve bu kilidi açan faktör oldu" dedi sözlerini bitirdi.

Sadio Mane, 2018/2019'da Premier Lig'de 17 ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol ile takımının başarısına büyük katkıda bulundu.